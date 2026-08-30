快訊

對台動武添變數？美學者：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

遭吳子嘉指控涉金流弊端 鄭朝方嚴正澄清提告捍衛清白

宜蘭奇廟…母雞飛高溫香爐下蛋還有「護法」燒不跑 民眾嘖嘖稱奇

聽新聞
0:00 / 0:00

便當內出現蟑螂 台鐵致歉全面清消

中央社／ 台北30日電

演員沈昊澄今天發文表示，購買的台鐵便當內赫然出現蟑螂屍體。對此，台鐵致歉並指出，已要求高雄餐旅分處餐務廚房及新左營販賣台環境下午進行全面清消與環境清潔整理。

台鐵便當再次出現蟑螂，演員沈昊澄今天在社群媒體Threads發文表示，在左營高鐵站購買的台鐵便當居然有加料蟑螂，真的超噁心。

台鐵向媒體表示，民眾於左營高鐵站購買台鐵便當，餐盒內疑似發現異物一事，台鐵高度重視，造成消費者不佳的用餐體驗，台鐵公司深表歉意。

台鐵指出，製供單位高雄餐旅分處已於第一時間至該篇社群貼文下方留言致歉，並積極嘗試與當事消費者取得聯繫，後續將由專人親自向消費者致意，妥善處理退費與相關後續事宜。

台鐵表示，目前已請高雄餐旅分處餐務廚房及新左營販賣台環境今天下午進行全面清消與環境清潔整理，針對便當製作及販售流程進行查核，並依相關作業程序追查產品批次、製作及配送流向，同時檢視相關環境、製程及清潔衛生情形。

台鐵強調，重視旅客用餐品質及食品安全，對於此次反映事項深表關切，後續將持續強化餐飲作業及衛生管理，確保提供旅客安心、衛生的餐飲服務。

台鐵 蟑螂 便當

延伸閱讀

花6千元吃高檔餐廳…民眾身體不適3天後投訴 中市食安處列高風險續追蹤

斥資618萬元！修百年古蹟爆施工疑慮 登瀛書院屋瓦歪斜、書卷窗傳受損

開學在即…王惠美視察校園午餐整備 強調加強抽查落實品質與衛生

豪雨颱風恐影響開學 應變中心要求落實校園災情通報

相關新聞

沙德爾減弱成低壓陰魂不散靠近台灣 粉專點「這些地區」明起防劇烈降雨

沙德爾颱風8月26日通過日本鹿兒島縣奄美群島及沖繩島附近，28日登陸浙江，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，沙德爾目前位於中國華南上空，雖然已減弱為普通低壓，低層環流依然相當明顯，隨著整個大氣環流導引，明天將會出海進入南海，並在接下來幾天朝台灣海峽靠近。

午後雷雨來了！10縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署中午12時20分發布大雨特報，指出低壓帶影響，天氣不穩定，易有短延時強降雨，今(30)日台東及屏東地區有局部大雨；午後對流發展旺盛，新竹至嘉義地區亦有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

國家級警報聲音變不同 氣象署透露：蘋果公司介接發送地震預警

台灣東南部海域於8月25日下午3時發生規模5.8地震，中央氣象署發布國家級警報，但不少人發現，該此收到的警報聲與以往不同，地震測報中心主任吳健富表示，主因為蘋果（Apple）公司開始介接氣象署資料，針對規模4.5以上、震度3級以上地震，發送警報給用戶，但需與美國警報聲一致，因此才與過去不同。

回響／停車格車寬增30公分合理 台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會建議

聯合報今天專題報導建物附設停車場的停車格大小問題，車寬規範2.5公尺52年都未修正，很多休旅車進出卡卡，車主怨「沒長大」易碰撞糾紛，中央研議鬆綁。台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會理事長劉鴻樟說，車寬太窄是很值得檢討及改進的地方，他建議增加30公分，調為2.8公尺比較合理。

回響／停車格車寬52年未修 林沛祥要交通部跟國土署檢討別「凍齡 」

聯合報今天專題報導建物附設停車場的停車格大小問題，車寬規範2.5公尺52年都未修正，很多休旅車進出卡卡，車主怨「沒長大」易碰撞糾紛，中央研議鬆綁。立委林沛祥今天說，這個問題讓很多開車族都很有感，現在車子一代比一代大，停車格卻「凍齡」，他要求交通部跟國土署應該盡速盤點相關規範，全面檢討，與時俱進。

2026南國漫讀節 「大師兄」分享人生四道 關於告別的豁達與智慧

2026年「南國漫讀節」開幕活動今日（8月30日）繼續於屏東縣立圖書館總館五樓展開，第二天邀請到曾擔任看護、殯儀館接體員的暢銷作家「大師兄」林品睿來到現場，以「那些句點之後的故事」為主題，為現場聽眾帶來一段90分鐘時而幽默、時而發人深省的生命教育洗滌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。