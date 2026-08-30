便當內出現蟑螂 台鐵致歉全面清消

演員沈昊澄今天發文表示，購買的台鐵便當內赫然出現蟑螂屍體。對此，台鐵致歉並指出，已要求高雄餐旅分處餐務廚房及新左營販賣台環境下午進行全面清消與環境清潔整理。

台鐵便當再次出現蟑螂，演員沈昊澄今天在社群媒體Threads發文表示，在左營高鐵站購買的台鐵便當居然有加料蟑螂，真的超噁心。

台鐵向媒體表示，民眾於左營高鐵站購買台鐵便當，餐盒內疑似發現異物一事，台鐵高度重視，造成消費者不佳的用餐體驗，台鐵公司深表歉意。

台鐵指出，製供單位高雄餐旅分處已於第一時間至該篇社群貼文下方留言致歉，並積極嘗試與當事消費者取得聯繫，後續將由專人親自向消費者致意，妥善處理退費與相關後續事宜。

台鐵表示，目前已請高雄餐旅分處餐務廚房及新左營販賣台環境今天下午進行全面清消與環境清潔整理，針對便當製作及販售流程進行查核，並依相關作業程序追查產品批次、製作及配送流向，同時檢視相關環境、製程及清潔衛生情形。

台鐵強調，重視旅客用餐品質及食品安全，對於此次反映事項深表關切，後續將持續強化餐飲作業及衛生管理，確保提供旅客安心、衛生的餐飲服務。