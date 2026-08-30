沙德爾減弱成低壓陰魂不散靠近台灣 粉專點「這些地區」明起防劇烈降雨

沙德爾颱風8月26日通過日本鹿兒島縣奄美群島及沖繩島附近，28日登陸浙江，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，沙德爾目前位於中國華南上空，雖然已減弱為普通低壓，低層環流依然相當明顯，隨著整個大氣環流導引，明天將會出海進入南海，並在接下來幾天朝台灣海峽靠近。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，一個非常典型的季風低壓，將挾帶著豐沛水氣，帶動西南風增強明天至周四全台灣天氣不穩定，尤其嘉義、台南、高雄、屏東、台東下雨時間長、伴隨大雨，如果雲雨帶發展旺盛且持久，將有強降雨或劇烈降雨風險，提醒上述幾個地區的民眾，趕緊檢查排水溝渠，做好防災準備。

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po文和圖分析影響台灣的季風槽。鄭明典指出，季風槽內涵蓋台灣還有一個大大的低壓環流，那也是個季風低壓。這個季風低壓內偏西側還有一個較小的低壓環流，那是沙德爾颱風殘留的環流。沙德爾殘留的環流，趨勢上會和台灣西南側的強對流區結合，結合後可以視為一個新低壓，也可以沿用沙德爾的名稱持續追蹤，這部分沒有明確的準則，因為前例很少。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。