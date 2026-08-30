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演員買台鐵便當驚見「斷頭蟑螂」噁心直吐 同地點去年也發生過

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演員買台鐵便當驚見「斷頭蟑螂」噁心直吐 同地點去年也發生過

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
演員沈昊澄今於高鐵左營站購買台鐵便當，卻發現便當中有一隻斷頭的蟑螂。圖／演員Nelson沈昊澄（nelson0414ci）授權提供
演員沈昊澄今於高鐵左營站購買台鐵便當，卻發現便當中有一隻斷頭的蟑螂。圖／演員Nelson沈昊澄（nelson0414ci）授權提供

台鐵便當又出事了。演員Nelson沈昊澄今於高鐵左營站購買台鐵便當，未料吃沒幾口就發現，這個排骨便當竟被加料，飯盒中竟出現一隻「斷頭蟑螂」，讓他直呼噁心反胃，前後吐了兩次。事實上，這已不是高餐餐務廚房及新左營販賣台首次發生，去年6月也發生過便當出現一隻完整的蟑螂。

演員Nelson沈昊澄（nelson0414ci）於社群Threads上發文指出，今早準備搭乘早上10時35分，從左營至台中的高鐵，搭車前大概早上10時15分於高鐵左營站購買台鐵便當，未料上車開始吃便當，卻發現便當中有一隻斷頭的蟑螂。

沈昊澄表示，該隻蟑螂很大隻，不知道廚房到底在幹嘛什麼，但他因此感到噁心反胃，發現便當有蟑螂時，就噁心到吐了，事後回想又再去吐第二次；他也呼籲，民眾購買便當時需要多留意是否有被「加菜」。

事實上，這已經不是高餐餐務廚房及新左營販賣台首次發生便當有蟑螂的情況，去年6月17日有民眾在台鐵新左營車站購買1個「好事成雙」便當，打開後卻驚見便當盒內竟有一隻完整的蟑螂，氣到上網發文怒批；台鐵公司當時除誠摯歉意、派主管前往慰問關懷該民眾，也承諾徹底清查，未料如今再發生同樣的情況。

對此，台鐵公司說明，有關今（30）日社群平台反映，民眾於左營高鐵站購買台鐵便當，餐盒內疑似發現異物一事，本公司高度重視，造成消費者不佳的用餐體驗，臺鐵公司深表歉意。

製供單位高雄餐旅分處已於第一時間至該篇社群貼文下方留言致歉，並積極嘗試與當事消費者取得聯繫；後續將由專人親自向消費者致意，妥善處理退費與相關後續事宜。

台鐵指出，目前本公司已請高雄餐旅分處餐務廚房及新左營販賣台，於今天下午進行全面清消與環境清潔整理；針對便當的製作及販售流程進行查核，並依相關作業程序追查產品批次、製作及配送流向，同時檢視相關環境、製程及清潔衛生情形。

台鐵表示，重視旅客用餐品質及食品安全，對於此次反映事項深表關切，後續將持續強化餐飲作業及衛生管理，確保提供旅客安心、衛生的餐飲服務。

演員沈昊澄今於高鐵左營站購買台鐵便當，卻發現便當中有一隻斷頭的蟑螂。圖／演員Nelson沈昊澄（nelson0414ci）授權提供
演員沈昊澄今於高鐵左營站購買台鐵便當，卻發現便當中有一隻斷頭的蟑螂。圖／演員Nelson沈昊澄（nelson0414ci）授權提供

演員沈昊澄今於高鐵左營站購買台鐵便當，卻發現便當中有一隻斷頭的蟑螂。圖／演員Nelson沈昊澄（nelson0414ci）授權提供
演員沈昊澄今於高鐵左營站購買台鐵便當，卻發現便當中有一隻斷頭的蟑螂。圖／演員Nelson沈昊澄（nelson0414ci）授權提供

台鐵 蟑螂 演員

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