回響／停車格車寬增30公分合理 台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會建議

聯合報今天專題報導建物附設停車場的停車格大小問題，車寬規範2.5公尺52年都未修正，很多休旅車進出卡卡，車主怨「沒長大」易碰撞糾紛，中央研議鬆綁。台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會理事長劉鴻樟說，車寬太窄是很值得檢討及改進的地方，他建議增加30公分，調為2.8公尺比較合理。

劉鴻樟說，「現在停車格車寬太窄，真的是全國很多駕駛人的共同感受。」因為休旅車、電動車愈來愈普遍，車體比以前大很多，但停車格的規範沒有跟著調整，因此落差愈來愈大，常常停好車下車時，打開車門就非常容易碰撞鄰車，鬧出糾紛，很多駕駛人都有向協會反映這樣的問題。

「有時左右兩側都被卡住，空間太狹小，下不了車，身體要像軟骨功縮緊才能出來，很擔心車門刮到別人的車。」劉鴻樟表示，停車格的尺寸大小要跟著車體搭配，滾動式檢討才能符合民眾的需求。現有車寬2.5公尺是最大，但很多根本不足2.5公尺，左右兩側剩不到20到30公分，進出很窄。

他說，太窄的後果就是停車後打開車門，容易發生糾紛及賠償問題，「政府要站在使用人需求的角度，而不是停車格的減少利益的考量。」

劉鴻樟表示，很難想像已有52年都沒有調整過車寬的規範，這是非常值得檢討及改進的地方。但要增加到多寬？他建議車寬規範以增加30公分，為2.8公尺比較合理。

基隆早年很多公有停車場停車格寬度約僅有2.3公尺，新建或整修的多已調高到2.5公尺，比如東岸地下停車場，但一般房車還好，如果兩輛休旅車相鄰而停，兩車間的空間就很小。

好市多新北汐止店周日車子排隊入場，只要一有空位就有車子等著搶位，但整排車子相鄰都有足夠空間，即使兩輛休旅車相鄰，開車門也不會互相碰撞，記者丈量車格寬度達到2.65公尺。