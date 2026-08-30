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國家級警報聲音變不同 氣象署透露：蘋果公司介接發送地震預警

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣東南部海域日前發生規模5.8地震，中央氣象署發布國家級警報，但不少人發現，該此收到的警報聲與以往不同。記者胡瑞玲／攝影
台灣東南部海域日前發生規模5.8地震，中央氣象署發布國家級警報，但不少人發現，該此收到的警報聲與以往不同。記者胡瑞玲／攝影

台灣東南部海域於8月25日下午3時發生規模5.8地震，中央氣象署發布國家級警報，但不少人發現，該此收到的警報聲與以往不同，地震測報中心主任吳健富表示，主因為蘋果（Apple）公司開始介接氣象署資料，針對規模4.5以上、震度3級以上地震，發送警報給用戶，但需與美國警報聲一致，因此才與過去不同。

目前氣象署地震發布國家級警報標準分為2種條件，包含規模5.0以上，震度可能達4級以上的地區；或規模6.5以上，震度可能達3級以上的地區。

台灣東南部海域於8月25日下午3時發生規模5.8地震，強烈、尖銳的警報聲嚇到不少民眾，但有不少人發現，該次收到的國家級警報聲音與以往不同，引發議論。

吳健富說，蘋果（Apple）公司日前透過數位發展部聯繫，盼介接中央氣象署天氣及地震資訊，提供其用戶即時資訊及地震預警。盡管iPhone有內建天氣資訊，但蘋果公司認為台灣本土的氣象資料較為準確，因此希望將氣象署資料匯入系統使用。

吳健富表示，目前為無償提供民間業者使用，台灣地形變化較複雜，天氣資料應用能更在地化，對使用者也是好事。

但他指出，蘋果公司發送警報的標準與氣象署不同，用戶位於地區若發生規模4.5，且震度達3級地震，就會收到系統發生預警通知，目前iOS 26以上的版本都能收到，用戶也能自行選擇關閉。

至於為何警報聲與過往不同？吳健富說，氣象署曾建議業者能與國家級警報使用同樣的聲音，但蘋果公司表示需與美國警報聲音一致，因此用戶可能同時收到氣象署及蘋果公司發送的2種警報聲音。

氣象署 蘋果 國家級警報

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