長假外出返家後廁所超臭？專家揭「這件事」出門前必做

出國旅遊或長時間出差返家，一推開廁所門常迎來一陣刺鼻的下水道惡臭，日媒《grape》報導指出，這種異味通常並非馬桶沒刷乾淨，而是馬桶底部的「存水彎封水」因長時間未補充而自然蒸發所致。日本專家特別解析「封水乾涸」的補救指南與出門前的預防措施，提醒民眾外出前只要多做幾個簡易步驟，就能徹底杜絕臭氣與蚊蟲入侵。

衛浴專家說明，馬桶內常態維持的水位被稱為「封水」，其主要作用宛如一道隱形屏障，能有效阻隔下水道的異味、有毒氣體、害蟲甚至鼠類向上侵入室內。一旦長時間無人使用，封水因自然蒸發而水位下降，失去隔絕功能，便會發生「封水乾涸」，導致下水道惡臭直接灌入屋內。

一般而言，在氣溫與濕度正常的環境下，外出數天至一周內的短天數旅行，封水乾涸的風險較低；但若預計離家長達1個月以上，便應在出發前提前做好防護對策。

返家後若發現浴廁瀰漫惡臭，專家建議應先打開抽風機或開窗加強室內對流，接著檢查馬桶水位是否明顯過低。若水位偏低，只需使用水桶裝常溫水「少量多次緩慢注入」，直到水位回升至正常高度即可。

若在恢復水位的過程中出現水位持續下陷、發出咕嚕聲或水流排不出去，可能代表管線有阻塞，應聯繫專業技師檢修。在處理封水問題時，專家特別提醒避免以下NG行為：

1.禁止連續重壓沖水把手：若下水管道已有阻塞或連接處異常，反覆大量沖水極易導致污水逆流溢出地面。 2.切勿倒入滾燙熱水：瞬間劇烈溫差容易導致陶瓷馬桶本體產生裂痕甚至破損。 3.避免混合多種清潔藥劑：不同化學成分的清潔劑若隨意混合，恐產生有毒氣體危害呼吸道。

專家建議長時間不在家的民眾，出發前可先按壓沖水一次以確保封水新鮮；若出門數天至一周，只要「將馬桶蓋蓋上」，即可大幅減緩水分蒸發速度。

若是長達近1個月的長假，則建議使用「保鮮膜」將整個馬桶座或開口處緊密包覆封好，亦可使用專用蒸發防止劑或大毛巾密封遮蔽。洗手台、浴室排水孔與廚房水槽等各處存水彎也可能發生蒸發，出門前同步檢查並補水，才能全方位封堵異味。