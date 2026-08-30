快訊

對台動武添變數？美學者：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

遭吳子嘉指控涉金流弊端 鄭朝方嚴正澄清提告捍衛清白

宜蘭奇廟…母雞飛高溫香爐下蛋還有「護法」燒不跑 民眾嘖嘖稱奇

聽新聞
0:00 / 0:00

長假外出返家後廁所超臭？專家揭「這件事」出門前必做

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒長時間外出前應蓋妥馬桶蓋，以減緩封水蒸發，避免下水道異味與害蟲入侵。圖／Ingimage
專家提醒長時間外出前應蓋妥馬桶蓋，以減緩封水蒸發，避免下水道異味與害蟲入侵。圖／Ingimage

出國旅遊或長時間出差返家，一推開廁所門常迎來一陣刺鼻的下水道惡臭，日媒《grape》報導指出，這種異味通常並非馬桶沒刷乾淨，而是馬桶底部的「存水彎封水」因長時間未補充而自然蒸發所致。日本專家特別解析「封水乾涸」的補救指南與出門前的預防措施，提醒民眾外出前只要多做幾個簡易步驟，就能徹底杜絕臭氣與蚊蟲入侵。

衛浴專家說明，馬桶內常態維持的水位被稱為「封水」，其主要作用宛如一道隱形屏障，能有效阻隔下水道的異味、有毒氣體、害蟲甚至鼠類向上侵入室內。一旦長時間無人使用，封水因自然蒸發而水位下降，失去隔絕功能，便會發生「封水乾涸」，導致下水道惡臭直接灌入屋內。

一般而言，在氣溫與濕度正常的環境下，外出數天至一周內的短天數旅行，封水乾涸的風險較低；但若預計離家長達1個月以上，便應在出發前提前做好防護對策。

返家後若發現浴廁瀰漫惡臭，專家建議應先打開抽風機或開窗加強室內對流，接著檢查馬桶水位是否明顯過低。若水位偏低，只需使用水桶裝常溫水「少量多次緩慢注入」，直到水位回升至正常高度即可。

若在恢復水位的過程中出現水位持續下陷、發出咕嚕聲或水流排不出去，可能代表管線有阻塞，應聯繫專業技師檢修。在處理封水問題時，專家特別提醒避免以下NG行為：

1.禁止連續重壓沖水把手：若下水管道已有阻塞或連接處異常，反覆大量沖水極易導致污水逆流溢出地面。

2.切勿倒入滾燙熱水：瞬間劇烈溫差容易導致陶瓷馬桶本體產生裂痕甚至破損。

3.避免混合多種清潔藥劑：不同化學成分的清潔劑若隨意混合，恐產生有毒氣體危害呼吸道。

專家建議長時間不在家的民眾，出發前可先按壓沖水一次以確保封水新鮮；若出門數天至一周，只要「將馬桶蓋蓋上」，即可大幅減緩水分蒸發速度。

若是長達近1個月的長假，則建議使用「保鮮膜」將整個馬桶座或開口處緊密包覆封好，亦可使用專用蒸發防止劑或大毛巾密封遮蔽。洗手台、浴室排水孔與廚房水槽等各處存水彎也可能發生蒸發，出門前同步檢查並補水，才能全方位封堵異味。

廁所 馬桶 日媒 時間 出國旅遊 日本

延伸閱讀

除濕劑的水別直接倒！1招正確處理 避免排水管生鏽、植物枯萎

地毯都是排泄物！她高空拉肚子「乘客全被臭醒」 遭投訴竟反嗆1句

大雨特報發布後先檢查哪裡？長輩居家安全3個重點

廚房天天清還是不夠？16樣最易藏污納垢物品 鍋具、瀝水架都上榜

相關新聞

沙德爾減弱成低壓陰魂不散靠近台灣 粉專點「這些地區」明起防劇烈降雨

沙德爾颱風8月26日通過日本鹿兒島縣奄美群島及沖繩島附近，28日登陸浙江，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，沙德爾目前位於中國華南上空，雖然已減弱為普通低壓，低層環流依然相當明顯，隨著整個大氣環流導引，明天將會出海進入南海，並在接下來幾天朝台灣海峽靠近。

午後雷雨來了！10縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署中午12時20分發布大雨特報，指出低壓帶影響，天氣不穩定，易有短延時強降雨，今(30)日台東及屏東地區有局部大雨；午後對流發展旺盛，新竹至嘉義地區亦有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

國家級警報聲音變不同 氣象署透露：蘋果公司介接發送地震預警

台灣東南部海域於8月25日下午3時發生規模5.8地震，中央氣象署發布國家級警報，但不少人發現，該此收到的警報聲與以往不同，地震測報中心主任吳健富表示，主因為蘋果（Apple）公司開始介接氣象署資料，針對規模4.5以上、震度3級以上地震，發送警報給用戶，但需與美國警報聲一致，因此才與過去不同。

回響／停車格車寬增30公分合理 台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會建議

聯合報今天專題報導建物附設停車場的停車格大小問題，車寬規範2.5公尺52年都未修正，很多休旅車進出卡卡，車主怨「沒長大」易碰撞糾紛，中央研議鬆綁。台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會理事長劉鴻樟說，車寬太窄是很值得檢討及改進的地方，他建議增加30公分，調為2.8公尺比較合理。

回響／停車格車寬52年未修 林沛祥要交通部跟國土署檢討別「凍齡 」

聯合報今天專題報導建物附設停車場的停車格大小問題，車寬規範2.5公尺52年都未修正，很多休旅車進出卡卡，車主怨「沒長大」易碰撞糾紛，中央研議鬆綁。立委林沛祥今天說，這個問題讓很多開車族都很有感，現在車子一代比一代大，停車格卻「凍齡」，他要求交通部跟國土署應該盡速盤點相關規範，全面檢討，與時俱進。

2026南國漫讀節 「大師兄」分享人生四道 關於告別的豁達與智慧

2026年「南國漫讀節」開幕活動今日（8月30日）繼續於屏東縣立圖書館總館五樓展開，第二天邀請到曾擔任看護、殯儀館接體員的暢銷作家「大師兄」林品睿來到現場，以「那些句點之後的故事」為主題，為現場聽眾帶來一段90分鐘時而幽默、時而發人深省的生命教育洗滌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。