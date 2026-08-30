最潮移動音樂會 捷運那卡西搭上新北投捷運 限時開唱串起百年台灣聲景
搭一段捷運，聽一場那卡西。新北投車站攜手台北捷運公司與台灣月琴民謠協會推出《捷運那卡西－潮．月琴》活動，於指定週末（8/29-30、9/5-6）下午 14:00–16:00 在捷運北投至新北投支線車廂帶來不插電月琴演出。邀請跨世代樂手接力登場，旅客憑捷運票卡搭車即可免費欣賞，感受台灣民謠的獨特魅力
新北投車站自2022年起持續與台北捷運公司及台灣月琴民謠協會合作，透過最貼近生活的交通場域，讓音樂走出舞台、走入城市日常。本次活動邀請來自不同世代、不同風格的演出團隊參與，從承載地方記憶的經典歌謠，到融合當代創作的新聲，展現月琴不只是傳統樂器，更能在不同時代持續創造新的音樂風景。
四天演出橫跨近百年的台灣音樂風景，首週由新生代樂手王力、陳言祐，重新詮釋〈望春風〉、〈雨夜花〉等經典歌謠，並邀請第48屆金穗獎最佳聲音設計獎的鄭宜雰帶來演出，呈現傳統樂器與當代創作交會的不同風貌。
下周則由來自恆春的陳韻如、趙芳秀與滿州民謠協進會接力登場，從〈落山風〉、〈恆春特景〉到民謠組曲，展現跨世代傳承的動人畫面。9月6日則以〈桃花過渡〉、〈北投三景〉等作結，串聯地方文化與城市記憶。
演出地點：捷運北投至新北投支線列車，第1或第3節車廂
演出時間：指定週末下午14:00－16:00
觀賞方式：持捷運票卡或車票搭乘即可欣賞，無需額外購票
演出日期與演出者一覽：
8/29(六) 王力 Wang Li & 陳言祐 Chen Yen-Yu
8/30(日) 鄭宜雰 Fen & 黃毓家 Benson
李艾 Ai Li & 郭凌峰 Terry Kuo
9/05(六) 趙芳秀Chao Fang-Hsiu & 陳韻如Chen Yen-Ru
滿州民謠協進會Manzhou Folk Song Association
9/06(日) 歇睏hiokhun
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