港務公司高雄港戰情中心首亮相 掌握全台港區動態

高雄港旅運中心設立戰情中心，透過整合各港即時情資及關鍵系統資訊，並優化資訊呈現，協助掌握各港災情及營運狀況，提供決策支援。

交通部日前赴高雄港旅運中心視察，了解高雄旅運中心的辦公室實際配置，也首度對外曝光作為營運核心的戰情中心。

交通部指出，港務公司經營高雄、台中、基隆、台北、花蓮、蘇澳及安平等7個國際商港，並代管布袋及澎湖2個國內商港。為強化各港緊急應變及指揮管控能力，港務公司在高雄港旅運中心設置戰情中心，整合各港即時情資及關鍵系統資訊，透過優化資訊呈現、簡化操作流程及建立標準化應變機制，提升即時應變與快速通報效率。

港務公司表示，戰情中心可協助掌握各港災情及營運狀況，提供決策支援。

觀光發展方面，港務公司董事長周永暉表示，今年郵輪旅客預估突破119.7萬人次，較去年增加6%，未來希望提升高雄港的郵輪比例，因此將透過郵輪大樓改造，增加陸上行程等結合。

周永暉指出，每年透過郵輪到高雄的旅客約15萬至20萬人次，希望吸引更多旅客造訪。