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低壓帶+西南風未來一周全台濕答答 周一、周二南部雨下到發紫
中央氣象署預報員王品翔上午指出，未來一周受低壓帶及西南風影響，需留意雷雨及部短延時強降雨；尤其周一、周二受低氣壓接近加上西南風，中南部及台東有局部大雨或豪雨，各地也有局部大雨；本周未降雨時高溫炎熱，局部地區恐達36度。此外，要留意熱帶系統生成，周一起也要留意南部、東半部及澎湖有長浪。
台灣仍處大低壓帶範圍，王品翔表示，台灣附近的菲律賓東邊及南海附近低壓雲系，本周可能發展。目前預估南海北部周一起到周四有熱帶雲系對流或低氣壓系統，在周二到周四接近台灣，周一到周三帶來較強西南風。
降雨趨勢，王品翔表示，今天南部大雨、東半部短暫雨，午後中北部局部豪雨。周一、周二受低氣壓接近加上西南風，中南部及台東有局部大雨或豪雨，各地也有局部大雨。周三南部、台東局部大雨，各地午後局部大雨；周四到周六各地均有暫陣雨或雷雨，並有局部大雨。
高溫方面，王品翔說，今明兩天全台高溫在32-36度，周二到周六全台高溫約32-34度。
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