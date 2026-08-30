新生代月琴家王力、陳言祐 捷運車廂開唱望春風

新北投車站與台灣月琴民謠協會推出「捷運那卡西－潮．月琴」活動，在捷運北投至新北投支線車廂帶來不插電月琴演出，新生代王力、陳言祐演奏「望春風」，感受台灣民謠魅力。

根據台灣月琴民謠協會發布的新聞資料，首週活動29日首演，由新生代樂手王力、陳言祐，重新詮釋「望春風」、「雨夜花」等經典歌謠；今天則將由鄭宜雰、黃毓家、李艾與郭凌峰等演出，呈現傳統樂器與當代創作交會的不同風貌。

9月5日則由來自恆春的陳韻如、趙芳秀與滿州民謠協進會接力登場，從「落山風」、「恆春特景」到民謠組曲，展現跨世代傳承的動人畫面。9月6日則以「桃花過渡」、「北投三景」等作結，串聯地方文化與城市記憶，歡迎乘客隨列車緩緩前進，與月琴旋律一同穿梭於北投街景。

活動演出地點為捷運北投至新北投支線列車，第1或第3節車廂，持捷運票卡或車票搭乘即可欣賞，無需額外購票。詳情可上新北投車站官方臉書粉絲專頁查詢。