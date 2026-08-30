喝了車內放2天的半瓶水！50多歲男狂吐狂瀉 急性腎損傷送醫

喝過的瓶裝水放在車內過夜，小心可能成為細菌溫床。腎臟科醫師洪永祥分享，一名50多歲男子喝下放在車內兩天、先前已經喝過的瓶裝水後，突然嚴重上吐下瀉、發燒，送醫時不僅脫水，還出現急性腎損傷。

洪永祥在臉書發文表示，這名男子本身患有糖尿病及慢性腎衰竭，送急診後發現白血球偏高，診斷為急性細菌性腸胃炎。男子近期沒有吃生食或不新鮮食物，進一步詢問才發現，他當天早上開車時口渴，順手喝完置杯架上兩天前出遊喝剩的半瓶水。

洪永祥表示，雖然無法直接證實病因，但高度懷疑男子喝下遭污染的隔夜水，進而引發急性腸胃炎與嚴重脫水，誘發急性腎損傷。他指出，直接對嘴喝瓶裝水時，口腔中的細菌、唾液及食物殘渣可能進入瓶內。研究顯示，開瓶對嘴飲用後的瓶裝水，在室溫下放置24小時，水中異養菌數可能大幅增加，若再碰上夏季高溫，細菌繁殖速度還會進一步加快。

洪永祥表示，夏季車廂溫度可能升至40至60°C，「口水、高溫、過夜」三項條件疊加，會讓細菌快速繁殖。若因此引發劇烈嘔吐、腹瀉，身體大量流失水分、血容量下降，也可能使流向腎臟的血液不足，進一步造成急性腎損傷。

洪永祥提醒，只要瓶裝水碰過嘴唇，又在車內放過夜，建議直接倒掉；平時也可將水倒進杯子再喝，減少口腔細菌接觸瓶口，開封後的瓶裝水則不要長時間留在高溫車內。