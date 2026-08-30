回響／停車格車寬52年未修 林沛祥要交通部跟國土署檢討別「凍齡 」

聯合報今天專題報導建物附設停車場的停車格大小問題，車寬規範2.5公尺52年都未修正，很多休旅車進出卡卡，車主怨「沒長大」易碰撞糾紛，中央研議鬆綁。立委林沛今天說，這個問題讓很多開車族都很有感，現在車子一代比一代大，停車格卻「凍齡」，他要求交通部跟國土署應該盡速盤點相關規範，全面檢討，與時俱進。

報導指出，全台光公有汽車停車格就約兩、三百萬處，車格空間規範車寬已52年未改，部分車格還不符規範。隨著汽車車體愈來愈大，休旅車、商用車占比愈來愈高，不少人都遇過停車難出入的困擾，主因是車格太小，開門易碰撞引發糾紛，車主苦不堪言，盼政府修法放寬。中央同意研議。

各縣市公、民營停車格尺寸規範，主要依據內政部國土署「建築技術規則」畫設，小汽車停車格長5.5公尺、寬2.5公尺；道路停車格位依交通部「道路交通標誌標線號誌設置規則」畫設，小型車種長5到6公尺、寬2到2.5公尺。

林沛祥說，這個問題讓很多開車族都很有感，現在車子一代比一代大，停車格卻像「凍齡」一樣，52年來還維持2.5公尺。規範如果跟不上時代，停車就會從考駕照變成考技術、下車還要順便考身體柔軟度。

林沛祥開車也曾碰過，他把停進去之後，車是停好了，人卻差點出不來的情況；很多民眾也反映，有些停車場格位太窄，不只不方便，車門碰撞更容易造成糾紛。

「有關停車位的相關規範，的確到了應該與時俱進、全面檢討的時候。」林沛祥支持修正與檢討，但他認為，這不是單純把2.5公尺全部改成2.6、2.7公尺就解決了，因為都市土地越來越珍貴，車格全面加寬，停車位數量勢必減少，最後可能解決了「停得太擠」，卻變成「根本沒得停」。

林沛祥要交通部跟國土署應該要儘速盤點，也可以參考國外「雙尺寸車格」、大小車差別收費等制度，甚至讓新建停車場保留一定比例的大型車格。

林沛祥指出，如何在有限、甚至日益減少的都市空間裡，滿足現代用車人的需求，是一個複雜的問題。但「規定52年不動，絕對不是答案」。政府該做的是與時俱進，讓車格跟著車子一起進入21世紀。