快訊

蛋白質別只會吃雞胸肉！7種健康需求各有最適選擇 顧腸道可吃這2樣

30學生聯署控教授霸凌辱罵威脅 龍華科大：已啟動校安機制

挖到石油是詛咒？挪威躲過「荷蘭病」的經驗為何難複製

聽新聞
0:00 / 0:00

回響／停車格車寬52年未修 林沛祥要交通部跟國土署檢討別「凍齡 」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
近年休旅車、進口車車體逐漸大型化，不少駕駛停進路外停車場後，常遇到車停得進去，開車門、上下車卻相當吃力的情況。記者游明煌／攝影
近年休旅車、進口車車體逐漸大型化，不少駕駛停進路外停車場後，常遇到車停得進去，開車門、上下車卻相當吃力的情況。記者游明煌／攝影

聯合報今天專題報導建物附設停車場的停車格大小問題，車寬規範2.5公尺52年都未修正，很多休旅車進出卡卡，車主怨「沒長大」易碰撞糾紛，中央研議鬆綁。立委林沛今天說，這個問題讓很多開車族都很有感，現在車子一代比一代大，停車格卻「凍齡」，他要求交通部跟國土署應該盡速盤點相關規範，全面檢討，與時俱進。

報導指出，全台光公有汽車停車格就約兩、三百萬處，車格空間規範車寬已52年未改，部分車格還不符規範。隨著汽車車體愈來愈大，休旅車、商用車占比愈來愈高，不少人都遇過停車難出入的困擾，主因是車格太小，開門易碰撞引發糾紛，車主苦不堪言，盼政府修法放寬。中央同意研議。

各縣市公、民營停車格尺寸規範，主要依據內政部國土署「建築技術規則」畫設，小汽車停車格長5.5公尺、寬2.5公尺；道路停車格位依交通部「道路交通標誌標線號誌設置規則」畫設，小型車種長5到6公尺、寬2到2.5公尺。

林沛祥說，這個問題讓很多開車族都很有感，現在車子一代比一代大，停車格卻像「凍齡」一樣，52年來還維持2.5公尺。規範如果跟不上時代，停車就會從考駕照變成考技術、下車還要順便考身體柔軟度。

林沛祥開車也曾碰過，他把停進去之後，車是停好了，人卻差點出不來的情況；很多民眾也反映，有些停車場格位太窄，不只不方便，車門碰撞更容易造成糾紛。

「有關停車位的相關規範，的確到了應該與時俱進、全面檢討的時候。」林沛祥支持修正與檢討，但他認為，這不是單純把2.5公尺全部改成2.6、2.7公尺就解決了，因為都市土地越來越珍貴，車格全面加寬，停車位數量勢必減少，最後可能解決了「停得太擠」，卻變成「根本沒得停」。

林沛祥要交通部跟國土署應該要儘速盤點，也可以參考國外「雙尺寸車格」、大小車差別收費等制度，甚至讓新建停車場保留一定比例的大型車格。

林沛祥指出，如何在有限、甚至日益減少的都市空間裡，滿足現代用車人的需求，是一個複雜的問題。但「規定52年不動，絕對不是答案」。政府該做的是與時俱進，讓車格跟著車子一起進入21世紀。

立委林沛今天說，這個問題讓很多開車族都很有感，現在車子一代比一代大，停車格卻「凍齡」，他要求交通部跟國土署應該盡速盤點相關規範，全面檢討，與時俱進。聯合報系資料照
立委林沛今天說，這個問題讓很多開車族都很有感，現在車子一代比一代大，停車格卻「凍齡」，他要求交通部跟國土署應該盡速盤點相關規範，全面檢討，與時俱進。聯合報系資料照

停車格 林沛祥 國土署

延伸閱讀

停車格車寬52年未修進出卡卡…中央擬鬆綁 車主怨：沒長大易碰撞糾紛

停車格卡卡專家建議：車寬2.5米規範確有檢討修法空間但不是一刀切

停車格卡卡直擊休旅車車主：車門打不開副駕側身爬進像做賊

【即時短評】停車格卡卡要有大小車型車格比例制度借鏡歐美「雙尺寸」

相關新聞

回響／停車格車寬52年未修 林沛祥要交通部跟國土署檢討別「凍齡 」

聯合報今天專題報導建物附設停車場的停車格大小問題，車寬規範2.5公尺52年都未修正，很多休旅車進出卡卡，車主怨「沒長大」易碰撞糾紛，中央研議鬆綁。立委林沛今天說，這個問題讓很多開車族都很有感，現在車子一代比一代大，停車格卻「凍齡」，他要求交通部跟國土署應該盡速盤點相關規範，全面檢討，與時俱進。

AI、AR導入醫療讓外科手術更科幻感 脊椎實作工作坊吸引年輕醫師參與

不覺疲累、不會手抖的機器人幫患者執行脊椎微創手術、頸椎人工椎間盤置換術，改善因腰椎、頸椎壓迫退化所引發的疼痛、痠麻等困擾，這看似科幻電影情節，但卻可能在一二十年來於真實世界上演。

沙德爾颱風殘留的環流還在 鄭明典揭季風槽增強對台影響

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po文和圖分析影響台灣的季風槽。

iPhone 18 Pro該買嗎？5大換機跡象 舊機有中就該退休

蘋果（Apple）預計於9月推出全新iPhone 18 Pro系列，以及首款摺疊機iPhone Ultra（又稱iPhone Fold），讓不少果粉準備升級手上的裝置。不過，也有不少民眾認為自己目前使用的iPhone一切正常，不確定自己是否真的需要換機。對此，外媒曾列出5個「該換手機了」的明確跡象。

颱風生成溫床季風槽活躍 粉專揭本周3熱帶擾動形成發展中

季風槽活躍，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，根據中央氣象署今日最新一周天氣圖資及歐洲ECMWF最新數值模式模擬結果均顯示，9月2日前後，低壓帶持續壟罩台灣地區，並有多個熱帶擾動形成發展當中。

Apple Watch跟手機一樣影響看電影！1模式解決亮度干擾

近期有許多電影上映，不少民眾會前往電影院觀影。影院在電影開始前，往往會播放影片提醒觀眾將手機調為靜音、降低螢幕亮度，不過有民眾指出，除了手機之外，智慧手錶有時也可能干擾其他人的觀影體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。