AI、AR導入醫療讓外科手術更科幻感 脊椎實作工作坊吸引年輕醫師參與

不覺疲累、不會手抖的機器人幫患者執行脊椎微創手術、頸椎人工椎間盤置換術，改善因腰椎、頸椎壓迫退化所引發的疼痛、痠麻等困擾，這看似科幻電影情節，但卻可能在一二十年來於真實世界上演。

台灣脊椎微創醫學會、台灣脊椎微創內視鏡醫學會於八月廿九舉辦「秋季國際研討會暨部桃 / 北醫脊椎實作工作坊」，多名來自國內、日本、印尼、新加坡、中國大陸等權威專家應邀出席，針對人工智慧（AI）、脊椎內視鏡手術、脊椎再生及 機器人微創脊椎手術等最新應用，發表專題演說。

國防醫學大學醫學科學研究所林彥聖助理教授以「脊椎再生」為題，近一二十年來，全球醫界在神經再生研究上遭遇瓶頸，幹細胞、外泌體、神經繞道等技術被寄以厚望，但就最新研究成果來看，仍以幹細胞最具潛力。

新加坡鷹閣醫院骨科主治醫師胡鵬鴻以「Revision and Complex Surgery for Endoscopic Surgery」為題，講述脊椎內視鏡手術進化趨勢，他表示，外科手術仍須以人為基礎，不能過於信賴醫療科技，但未來五至十年，AI、機器人、大數據將更廣泛運用於脊椎內視鏡手術，讓實際操刀醫師手術更為精準，大幅提高成功率。

研究專長為醫療器械研發、骨科生物力學、醫學3D列印與數位影像運用的上海交通大學生物醫學工程學院教授蔡宗遠教授為土生土長的台灣人，至美國攻讀博士學位。他於會中提及人工智慧在脊椎外科手術的可能運用層面，引發熱烈討論。

衛福部桃園醫院骨科部脊椎科主任游敬孝擔任研討會上半場主持人，他表示，各國積極發展人工智慧、機器人等醫療科技，機器人脊椎鋼釘置入手術將會是未來脊椎手術治療的標準流程。

游敬孝主任強調，台灣加快研發腳步，幾家大型醫院陸續引進機器人手術，利用機器人幫患者植入鋼釘，或在手術過程中，由機器人持著內視鏡，大幅提高精準度及穩定度，讓脊椎微創手術邁入另一個新里程。

臺北醫學大附設院骨科部主任吳孟晃表示，人工智慧（AI）、術中擴增實境（AR）與手術導航系統逐漸成熟，且逐漸運用於臨床，讓原本高難度的骨科與關節、脊椎等微創手術，正經歷一場前所未有的技術革新。

「醫療科技可大幅提升術後照護的細膩度」吳孟晃主任說，患者於術後配戴智慧穿戴式裝置，輔以演算法，讓醫療團隊即時追蹤病患術後的關節活動度與復健歷程，成功串連著手術治療、術後照顧，成為真正的全人健康管理。

除了學術研討會，部桃 / 北醫脊椎實作工作坊為另一個重頭戲，近年來，外科醫學引進人工智慧（AI）、術中擴增實境（AR）、導航系統等新穎醫療科技，如何在科技賦能與傳統手術基本功之間取得平衡，已成新世代外科醫師培育的核心課題。

吳孟晃主任表示，傳統外科醫師培育養成，需長期待在手術室，一刀一刀地累積經驗，透過資深前輩的口傳心授，以及自己肉眼觀察來摸索執刀技巧。隨著高解析度內視鏡、全時影像錄影等先進醫療儀器的普及，每一場手術過程轉化為珍貴的數位資產。

「外科醫師臨床培訓模式正邁向結構性轉型。」吳孟晃主任表示，結合 AI 演算法、機器人模擬系統、擬真仿體，讓年輕醫師能在大體模擬或虛擬實境環境中可反覆演練高難度手術步驟，另針對手術突發併發症進行情境模擬，有助於縮短年輕醫師的摸索期，於短時間內累積經驗，提高手術成功率。

游敬孝主任表示，這次共二十多名骨科、神經外科等年輕醫師參與實戰演練，現場備有多個腰椎、頸椎等擬真仿體，供學員瞭解肌肉、神經、骨骼等組織的解剖位置，並實際操作椎間盤突出等退化病變

手術。

游敬孝主任指出，不少喜歡「動手」的年輕醫師係因新醫療科技而選擇了外科領域，年輕世代從小熱愛電玩、手遊，手指靈巧程度超強，對充滿科技感的醫療儀器，興趣濃厚，容易上手，經過有系統地培育，一定能成為脊椎微創醫學領域的生力軍。

「醫療沒有國界之分」吳孟晃主任強調，台灣在微創脊椎手術領域起步極早，技術成熟度與臨床精準度在亞洲各國名列前茅。我國將於二〇二八年承辦第二十八屆太平洋及亞洲脊椎微創手術醫學會，屆時將有數百名國外專家參與盛會；脊椎實作工作坊已推動多年，未來將擴大規模，舉辦跨國工作坊，無私分享臨床經驗，讓台灣醫療軟實力在國際舞台持續發光。