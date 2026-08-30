快訊

蛋白質別只會吃雞胸肉！7種健康需求各有最適選擇 顧腸道可吃這2樣

30學生聯署控教授霸凌辱罵威脅 龍華科大：已啟動校安機制

挖到石油是詛咒？挪威躲過「荷蘭病」的經驗為何難複製

聽新聞
0:00 / 0:00

沙德爾颱風殘留的環流還在 鄭明典揭季風槽增強對台影響

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
鄭明典說，季風槽內涵蓋台灣還有一個大大的低壓環流，那也是個季風低壓。這個季風低壓內偏西側還有一個較小的低壓環流，是沙德爾颱風殘留的環流。擷取自鄭明典臉書
鄭明典說，季風槽內涵蓋台灣還有一個大大的低壓環流，那也是個季風低壓。這個季風低壓內偏西側還有一個較小的低壓環流，是沙德爾颱風殘留的環流。擷取自鄭明典臉書

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po文和圖分析影響台灣的季風槽。

鄭明典指出，季風槽增強初期，通常是難測的西南季風增強，而西南季風的前緣常有強對流發展，而且前緣西南風和熱帶東風遭遇，常會形成一個尺度較一般颱風大的低壓環流，這個低壓環流的強風和對流都偏在外側，氣象名詞是季風低壓，此圖中右側的低壓算是一個偏小的季風低壓。

鄭明典指出，季風槽內涵蓋台灣還有一個大大的低壓環流，那也是個季風低壓。這個季風低壓內偏西側還有一個較小的低壓環流，那是沙德爾颱風殘留的環流。沙德爾殘留的環流，趨勢上會和台灣西南側的強對流區結合，結合後可以視為一個新低壓，也可以沿用沙德爾的名稱持續追蹤，這部分沒有明確的準則，因為前例很少

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

鄭明典 沙德爾颱風 沙德爾

延伸閱讀

強聖嬰讓西太平洋成颱風窩！低壓籠罩＋西南風 中南部雨恐再炸2周

季風槽活躍颱風一直生 吳德榮：本周數個熱帶擾動恐發展

颱風生成溫床季風槽活躍 粉專揭本周3熱帶擾動形成發展中

南部雨下不停 粉專：周一、周二更明顯留意短延時強降雨

相關新聞

回響／停車格車寬52年未修 林沛祥要交通部跟國土署檢討別「凍齡 」

聯合報今天專題報導建物附設停車場的停車格大小問題，車寬規範2.5公尺52年都未修正，很多休旅車進出卡卡，車主怨「沒長大」易碰撞糾紛，中央研議鬆綁。立委林沛今天說，這個問題讓很多開車族都很有感，現在車子一代比一代大，停車格卻「凍齡」，他要求交通部跟國土署應該盡速盤點相關規範，全面檢討，與時俱進。

AI、AR導入醫療讓外科手術更科幻感 脊椎實作工作坊吸引年輕醫師參與

不覺疲累、不會手抖的機器人幫患者執行脊椎微創手術、頸椎人工椎間盤置換術，改善因腰椎、頸椎壓迫退化所引發的疼痛、痠麻等困擾，這看似科幻電影情節，但卻可能在一二十年來於真實世界上演。

沙德爾颱風殘留的環流還在 鄭明典揭季風槽增強對台影響

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po文和圖分析影響台灣的季風槽。

iPhone 18 Pro該買嗎？5大換機跡象 舊機有中就該退休

蘋果（Apple）預計於9月推出全新iPhone 18 Pro系列，以及首款摺疊機iPhone Ultra（又稱iPhone Fold），讓不少果粉準備升級手上的裝置。不過，也有不少民眾認為自己目前使用的iPhone一切正常，不確定自己是否真的需要換機。對此，外媒曾列出5個「該換手機了」的明確跡象。

颱風生成溫床季風槽活躍 粉專揭本周3熱帶擾動形成發展中

季風槽活躍，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，根據中央氣象署今日最新一周天氣圖資及歐洲ECMWF最新數值模式模擬結果均顯示，9月2日前後，低壓帶持續壟罩台灣地區，並有多個熱帶擾動形成發展當中。

Apple Watch跟手機一樣影響看電影！1模式解決亮度干擾

近期有許多電影上映，不少民眾會前往電影院觀影。影院在電影開始前，往往會播放影片提醒觀眾將手機調為靜音、降低螢幕亮度，不過有民眾指出，除了手機之外，智慧手錶有時也可能干擾其他人的觀影體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。