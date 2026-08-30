沙德爾颱風殘留的環流還在 鄭明典揭季風槽增強對台影響

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po文和圖分析影響台灣的季風槽。

鄭明典指出，季風槽增強初期，通常是難測的西南季風增強，而西南季風的前緣常有強對流發展，而且前緣西南風和熱帶東風遭遇，常會形成一個尺度較一般颱風大的低壓環流，這個低壓環流的強風和對流都偏在外側，氣象名詞是季風低壓，此圖中右側的低壓算是一個偏小的季風低壓。

鄭明典指出，季風槽內涵蓋台灣還有一個大大的低壓環流，那也是個季風低壓。這個季風低壓內偏西側還有一個較小的低壓環流，那是沙德爾颱風殘留的環流。沙德爾殘留的環流，趨勢上會和台灣西南側的強對流區結合，結合後可以視為一個新低壓，也可以沿用沙德爾的名稱持續追蹤，這部分沒有明確的準則，因為前例很少

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。