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北北桃防36度高溫 吳德榮：9月3日前水氣逐日增

中央社／ 台北30日電

氣象署今天提醒北北桃防高溫。氣象專家吳德榮表示，9月3日前水氣逐日增多，南部有局部降雨，東南部降雨範圍逐日擴大，午後防大雷雨；下半週降雨與熱帶擾動發展有關，需再觀察。

中央氣象署今天發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，中午前後桃園市為橙色燈號，注意連續出現攝氏36度以上高溫；台北市、新北市為黃色燈號，防氣溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至9月3日南方水氣逐日增多，南部有局部降雨，東南部降雨逐日擴大至整個東半部，大氣不穩定，午後有強對流發展，由山區擴展至部分平地，並有大雷雨發生，注意雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣。

吳德榮說明，最新模式模擬顯示，上半週季風槽活躍，台灣東方海面及南海皆有熱帶擾動醞釀的跡象，行徑彼此牽制、干擾；下半週菲律賓東方海面另有數個熱帶擾動發展。但各國無論傳統或AI模式，模擬結果皆有很大差異，顯示有很大的不確定性。

吳德榮指出，台灣處在季風槽與大低壓環流的轉換環境中，水氣多、大氣不穩定，容易有強對流發展；下半週逐日降雨強度及時空分布，則與熱帶擾動的發展與動向有關，尚無定論、需再觀察。

吳德榮提到，最新氣象署颱風消息顯示，第21號輕颱艾陶在日本東方遠海偏北而行，第22號輕颱班朗則緊追在後，兩者有「藤原效應」，彼此互繞，但遠在天邊，對台皆無影響。

高溫 吳德榮 氣象署

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