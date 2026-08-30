颱風生成溫床季風槽活躍 粉專揭本周3熱帶擾動形成發展中

季風槽活躍，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，根據中央氣象署今日最新一周天氣圖資及歐洲ECMWF最新數值模式模擬結果均顯示，9月2日前後，低壓帶持續壟罩台灣地區，並有多個熱帶擾動形成發展當中。

「林老師氣象站」指出，季風槽內常常是有利於颱風生成的溫床，因為當西南風與環境東風相遇，形成低層輻合。導致垂直上升運動，伴隨著水氣的飽和凝結，透過潛熱釋放，增加低層更多的輻合，加強氣壓中心進一步發展，使得熱帶擾動更易增強為颱風。

此外，水氣充足。「林老師氣象站」說，季風槽中的深厚濕層通常可以降低乾空氣侵入的影響，使得對流比較容易維持，更為有利於熱帶擾動或颱風生成及發展。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。