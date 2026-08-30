颱風防災幕後英雄曝光！氣象署、臺鐵、石門水庫聯手撐起臺灣防護傘

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

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颱風來襲時，你最擔心的是什麼？

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察「颱風」近一個月（2026/7/5～2026/8/3）網路熱門關鍵字，除了颱風路徑、暴風圈範圍等資訊外，網友也高度關注強風豪雨可能引發的淹水等災害，以及交通中斷、活動取消，甚至生命財產安全等議題。

面對颱風帶來的不確定性，每一次天氣預報、每一項防災決策，都牽動著民眾的日常生活。氣象署全天候監測天氣、發布預警資訊；交通運輸單位依據最新預報啟動應變機制；水利單位則同步調度水庫水情，讓氣象資訊迅速轉化為防災決策。防災工作早已不是單一單位的任務，而是仰賴不同專業領域彼此合作，將氣象資訊轉化為一連串應變行動。

在劇烈天氣來臨前，這群站在第一線的工作者日夜守護、分秒必爭，共同撐起守護臺灣的防護傘。

從天氣預報開始 氣象署搶在災害發生前爭取時間

身為氣象署氣象預報中心科長，林秉煜投入天氣預報工作近20年，帶領團隊全天候分析天氣系統、監測最新變化，並透過官網、媒體及社群平台發布預警訊息；必要時，還會親自接聽民眾來電，回應各種天氣疑問。

談起印象最深刻的颱風事件，他毫不猶豫提起民國113年的強颱山陀兒。由於中度以上颱風鮮少直接登陸臺灣中南部，相較於花東地區，當地民眾缺乏面對強颱的經驗，也讓他與時任氣象署簡任技正、現任氣象預報中心副主任伍婉華格外擔心。

「高雄、臺南、屏東的民眾，真的有接收到我們想傳達的訊息嗎？他們做好防颱準備了嗎？」

所幸山陀兒登陸後受到中央山脈地形影響，強度迅速減弱，避免災情持續擴大。然而，這場颱風也讓林秉煜更加體會，預警資訊不只是預報，更是防災決策的重要起點。

近年來，氣候變遷讓颱風生成位置愈來愈靠近臺灣，留給預報與應變的時間也愈來愈短。過去往往還有三、四天可以準備，如今卻可能前一天生成、隔天就必須發布海上颱風警報，預報團隊必須在更有限的時間內完成判斷，提供各單位最即時、最精準的決策依據。

劇烈天氣下如何看懂預報？林秉煜教你從「點、線、面」學起

《網路溫度計DailyView》

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面對愈來愈複雜的天氣型態，林秉煜認為，預報不只是提供一個數字，更重要的是讓民眾理解天氣變化與生活之間的關聯。

「我們希望讓民眾知道，天氣變化在熟悉的臺灣環境裡，究竟會呈現什麼樣子。」

他以「點、線、面」說明天氣預報的不同層次。「點」是關注特定時間、地點的天氣狀況，例如明天下午抵達臺中時是否降雨、氣溫多少；「線」則是掌握一段時間內的天氣趨勢；「面」則是擴大到區域性的天氣影響，例如臺中降雨時，鄰近的苗栗、彰化、南投也可能受到影響，因此外出時仍需做好準備。

近年氣象署整合近千座氣象站、衛星、雷達及海象觀測資料，持續提升天氣監測與預報能力。

「以前一個雲簇生成的時候，大概只有50%的機率會變成颱風；現在是還沒有看到的時候，數值資料已經告訴我們有機會有雲簇、變成颱風。」

透過陸、海、空多元觀測資料，預報團隊能更早掌握天氣系統發展，在有限時間內完成分析研判，提供政府防災決策依據，也讓民眾能提前做好應變準備。

預報落地成行動 臺鐵打造第一線防災應變力

氣象預報提供的是風險判斷，而如何將資訊轉化為現場應變，才是防災工作能否發揮作用的關鍵。

肩負全臺鐵道運輸任務的臺灣鐵路公司，近年持續強化沿線防災監測能力。營運安全處科長林天祝表示，0403花蓮地震後，崇德至和仁路段曾因土石崩落，小清水溪橋遭掩埋。面對山區環境挑戰，臺鐵除了調整橋墩設計，也針對山區雨量站不易布設的問題，新增水位計監測溪流水位變化，掌握午後雷陣雨可能造成的溪水暴漲風險。

此外，臺鐵導入氣象署客製化QPE-plus降雨監測系統，針對重點路段、橋梁及土石流潛勢區建立分級警戒機制。當累積雨量或時雨量達到門檻時，系統便啟動預警，協助相關單位判斷是否採取停駛等應變措施。

對於容易發生落石的高風險路段，臺鐵也將過去依賴人工巡查的方式，升級為落石告警系統。當偵測到異物侵入軌道，系統會立即發出警示，通知人員確認現場狀況並進行處置，降低列車行駛風險。

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除了降雨外，臺鐵也全天候監測強風、高溫及地震等可能影響行車安全的因素。

林天祝說明：「當風速達到每秒20公尺、相當於七級陣風的時候，控制員就會請列車注意運轉；達到每秒25公尺、相當於十級陣風的時候就會亮紅燈，照我們的規定列車就要停駛。」

面對地震災害，臺鐵除了接收氣象署提供的地震速報，也在變電站設置地震測站，進一步提升應變能力，「當5級強的時候它就自動斷電，列車就會自動停駛」。

停水危機的教訓 石門水庫打造智慧調度系統

同樣仰賴氣象資訊的，還有肩負北臺灣供水任務的石門水庫。

水利署北區水資源分署正工程司黃佳堯負責水情監控與設備操作，透過集水區雨量站、濁度監測站、泥沙濃度監測站，以及與氣象署串接的預報資訊，掌握上游降雨變化，作為水庫調度的重要依據。

他表示，近年受到氣候變遷影響，颱風發展與降雨型態更加難以預測。當水庫上游短時間出現強降雨，大量泥沙與漂流木可能影響取水設備，造成原水濁度升高，甚至形成異重流*，威脅供水安全。

民國93年中度颱風艾利帶來豪雨，石門水庫因異重流影響，造成桃園地區長達18天停水，約60萬戶、180萬人受到影響，也成為水庫防災改善的重要轉捩點。

為降低極端天氣帶來的風險，石門水庫後續陸續興建攔木索、排砂隧道、分層取水工及中庄調整池等設施，強化水庫調節能力與供水韌性。

*異重流：在暴雨或颱風期間，夾帶大量泥砂的高濁度河水流入水庫時，因為密度高於原本庫區的清澈水體，在重力作用下潛入水庫底部，持續向大壩方向推進的渾水流現象。

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如今，石門水庫進一步導入類神經網路分析模式，除了參考過往颱風經驗，也結合氣象署預報雨量，推估未來入流量變化，提前規劃水庫操作策略，提升面對極端天氣的應變能力。

面對未來氣候的不確定性，黃佳堯坦言，雖然近年大型颱風侵臺次數減少，但絕不能放鬆警惕。「這幾年發生大颱風的機率相對低，雖然不確定未來會不會變成常態，但我們隨時做好最高規格的準備，把每一次防汛都當成考驗來認真面對。」

24小時值班待命！跨領域英雄撐起臺灣防災防護傘

無論是氣象署、臺鐵或石門水庫，都有一群不常出現在鎂光燈下的無名英雄，全年無休守在防災第一線，在災害來臨前做好每一次預警與應變。

臺鐵行控中心24小時監控列車運行，遇到颱風時依據風雨狀況進行預警性停駛。林天祝說，「在安全無虞前提下，原則上我們以當地居民的通勤為最優先，但是如果說風雨交加的時候，還是以行車安全為主。」

石門水庫值班室全年無休，每逢颱風來襲，他總是先風雨無阻地把家裡安排妥當，再立刻趕回石門水庫值班室投入防汛。在風雨中來回奔波於家庭與崗位之間，雖然辛苦，黃佳堯依然帶著微笑說道：「不過沒關係，這就是我們的使命，能守護大家很值得！」

林秉煜則把氣象署形容為「一間全年無休、24小時營業的便利商店」，預報作業365天不中斷，颱風期間更常連續待命，只能利用發布警報後的空檔返家換洗，再趕回工作崗位。

然而，當天氣資訊成為民眾安排日常生活、政府防災決策的重要依據時，他便覺得一切付出都有了意義，「這是我覺得最大的成就感。」

【劇烈天氣下被改寫的日常-當地球改變，我們該如何應對？】完整專題請點此

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2026年7月5日至2026年8月3日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『颱風』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註)作為本分析依據。

*註 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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