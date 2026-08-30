聽新聞
0:00 / 0:00
季風槽活躍颱風一直生 吳德榮：本周數個熱帶擾動恐發展
還是颱風季，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新模式模擬顯示，上半周季風槽活躍，台灣東方海面及南海皆有熱帶擾動醞釀的跡象，行徑彼此牽制、干擾。
吳德榮表示，下半周菲律賓東方海面另有數個熱帶擾動發展。但是各國無論傳統物理的或AI的模式，模擬結果皆有很大差異，顯示有很大的不確定性。台灣處在季風槽與大低壓環流轉換環境中，水氣多、大氣不穩定，容易有強對流發展；對於下半周逐日降雨的強度及時空的分布，則與熱帶擾動的發展與動向有關，尚無定論、需再觀察。
吳德榮說，最新(30日2時)氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第21號輕颱艾陶，在日本東方遠海偏北而行，第22號輕颱班朗則緊追在後，兩者有「藤原效應」、彼此互繞，但遠在天邊，對台皆無影響。
最近天氣，吳德榮指出，今日至周四南方水氣逐日增多，南部有局部降雨、東南部降雨逐日擴大至整個東半部，大氣不穩定，午後有強對流發展，由山區擴展至部分平地；有大雷雨發生的機率，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨…等劇烈天氣。
今日各地區氣溫如下：北部24至36度、中部24至35度、南部24至34度及東部24至35度。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。