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停車格車寬52年未修進出卡卡…中央擬鬆綁 車主怨：沒長大易碰撞糾紛

聯合報／ 游明煌張策陳敬丰邵心杰吳淑玲鄭朝陽孟嘉美／連線即時報導
近年休旅車、進口車車體逐漸大型化，不少駕駛停進路外停車場後，常遇到車停得進去，開車門、上下車卻相當吃力的情況。記者游明煌／攝影
近年休旅車、進口車車體逐漸大型化，不少駕駛停進路外停車場後，常遇到車停得進去，開車門、上下車卻相當吃力的情況。記者游明煌／攝影

全台光公有汽車停車格就約兩、三百萬處，車格空間規範車寬已52年未改，部分車格還不符規範。隨著汽車車體愈來愈大，休旅車、商用車占比愈來愈高，不少人都遇過停車難出入的困擾，主因是車格太小，開門易碰撞引發糾紛，車主苦不堪言，盼政府修法放寬。中央同意研議。

各縣市公、民營停車格尺寸規範，主要依據內政部國土署「建築技術規則」畫設，小汽車停車格長5.5公尺、寬2.5公尺；道路停車格位依交通部「道路交通標誌標線號誌設置規則」畫設，小型車種長5到6公尺、寬2到2.5公尺。

但休旅車已經成台灣購車主流，不僅穩居暢銷車款，也占整體車市約四成。許多強調大空間的休旅車、七人座等家庭用車根本停不進去，輪胎壓線或車頭超出都會被開單。很多車主發聲埋怨「車子愈做愈大，停車格卻沒有跟著長大。」

汽車達人「湯姆賢」就拍影片指出，這幾年汽車量體變大，但公共停車格尺寸沒改，車子停在格內仍可能受罰，「撈錢的政府，把民眾當提款機」，呼籲交通部要做事，修改不合時宜的規範。

網友留言呼應，指台灣的交通法規不管是制度、速限，早就跟不上時代， 只有罰款一直跑在潮流之前，「愈來愈貴」。

新北交通大隊表示，依道交規則，停車格線用來指示車輛停放的位置及範圍，車輛停放超出車格，可能視情況開罰。

台中市議員陳政顯說，北區健行路部分停車格寬僅二公尺，稍偏移就壓線，被檢舉受罰；政府不能畫停車格就了事，應同步檢視是否符合實際需求，全面盤點狹窄車格的尺寸、路緣條件等。

台南市停車格常被車主嫌既少又小，尺寸甚至比法定標準還小，有車主車頭超格被依「前懸超出」罰九百元。市府交通局表示，市民反映路邊汽車停車格太小，已陸續依「道路交通標誌標線號誌設置規則」盤點，調整為長5公尺、寬2公尺。

基隆老舊停車場多，早期停車格寬度大多僅2.25公尺以內，東岸地下停車場寬度僅2.25公尺，不少休旅車主反映上下車不方便，也影響別人，易起糾紛，但去年整修已都加寬到2.5公尺。李姓車主說，民眾買休旅車已成趨勢，「早年的車位標準不符需求，已到檢討時機」。

基隆交通處副處長黃詩涵說，部分車格都已調整，但中央法規有統一規定，倘要超過法定規範大小，仍須請中央統一修法地方才有法令依據遵從。

新北交通局也曾接獲民眾陳情反映停車格過窄，已優先調整放大婦幼車格；一般停車格考量停車空間有限，須待中央放寬規範，整體檢討實際需求及空間配置。

交通部表示，考量道路與建築物停車空間主要用途及環境不同，建築技術規則標準停車位尺寸是固定值，至於路邊停車格設置規則的尺寸採一定範圍，可彈性處理，兩者規範方式不同。倘內政部邀交通部研商，屆時再視內政部研修內容，研議配合修正的必要性及可行性。

停車格 車主 內政部

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