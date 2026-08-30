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停車格卡卡專家建議：車寬2.5米規範確有檢討修法空間但不是一刀切

聯合報／ 記者游明煌張策／連線即時報導
近年休旅車、進口車車體逐漸大型化，不少駕駛停進路外停車場後，常遇到車停得進去，開車門、上下車卻相當吃力的情況。記者游明煌／攝影
近年休旅車、進口車車體逐漸大型化，不少駕駛停進路外停車場後，常遇到車停得進去，開車門、上下車卻相當吃力的情況。記者游明煌／攝影

近年休旅車、進口車車體逐漸大型化，不少駕駛停進路外停車場後，常遇到車停得進去，開車門、上下車卻相當吃力的情況。現行建築物小汽車停車格寬度規範為二點五公尺，是否調整引發討論。交通專家認為，現有規範確有檢討修法空間，但都市停車空間有限，若全面加寬反而可能減少格位、推高停車成本，建議依不同區域及車種需求，規畫一定比例的大型車格。

目前建築物停車空間主要依據內政部國土管理署公告「建築技術規則建築設計施工編」，小汽車停車格「長度為五點五公尺、寬度為二點五公尺」。

交通大學運輸與物流管理學系教授王晉元說，目前部分停車場確實存在車位過小的問題，特別是一些非公有、非公營的停車場，但必須確認是否遵照法規畫設來檢討。目前法規的寬度最大為二點五公尺，「對部分休旅車而言，確實會有點窄。」

王晉元表示，可以考慮修法，修法方向為制定最小停車格寬度，不要設上限，且容許經營者進行差別收費，或容許一次使用二個停車格；技術與執行細節，就由經營者自行規畫設計。

王晉元認為，如果修法統一加寬的話，需要全面重新劃設，除了花錢，且會大幅減少停車格數目，車主支不支持也是考量因素，執行可能不易。短期在修法完成前，可先檢討既有停車格位的寬度，輔導寬度盡量劃設到二點五公尺，大概可以滿足至少一半休旅車的需求。「適度修法是必要的，但不宜為了配合超大寬度休旅車的需求，過度放大寬度，反而會造成更多更大的問題。」

「大型車停入一般格位後，確實容易造成鄰車開門困難，這也是我自己開車遇過的問題。」消基會交通委員會召集人李克聰表示，全面加寬並不切實際，因都市停車空間有限，也可能發生小型車占用大型車格，導致真正有需求的大型車反而無位可停。

李克聰建議，未來可比照親子車位、身障車位概念，朝「多元化停車位」方向規畫，依不同車型需求設置不同尺寸車格，並清楚標示，必要時搭配差別費率，減少大型車格遭小型車占用。他強調，政府在規畫前應先進行供需分析，掌握大型車數量，最好進一步依不同區域分析需求，再決定大型車格的比例及配置，否則可能造成空間浪費。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，部分大型車、休旅車現有路外停車格內，確實可能面臨進出及開門不便，相關規範可以檢討，但大型車比例並未高於一般房車，較合理的作法車需求，再依需求配置一定數量的較大車格，而不是所有車位一體加寬。是否修法還要從建築技術規則、停車場規範、車種結構及空間成本等整體考量。

近年休旅車、進口車車體逐漸大型化，不少駕駛停進路外停車場後，常遇到車停得進去，開車門、上下車卻相當吃力的情況。記者游明煌／攝影
近年休旅車、進口車車體逐漸大型化，不少駕駛停進路外停車場後，常遇到車停得進去，開車門、上下車卻相當吃力的情況。記者游明煌／攝影

近年休旅車、進口車車體逐漸大型化，不少駕駛停進路外停車場後，常遇到車停得進去，開車門、上下車卻相當吃力的情況。記者游明煌／攝影
近年休旅車、進口車車體逐漸大型化，不少駕駛停進路外停車場後，常遇到車停得進去，開車門、上下車卻相當吃力的情況。記者游明煌／攝影

停車格 修法 停車場

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