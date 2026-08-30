停車格卡卡直擊休旅車車主：車門打不開副駕側身爬進像做賊

近年休旅車、電動車車體愈來愈大，不時出現「車格太小」問題，衍生不少亂象，有的一車停兩格，也有不少開車門碰撞鄰車糾紛。記者直擊車寬已加到2.5公尺的東岸商場停車場，周日很多休旅車一起停，部分車子有的兩車間只剩十多公分，一名車主說「駕駛座車門打開身體進不去車子，我從副駕勉強有一條縫側身爬進車，有點像做賊，車格太小了，對休旅車不夠用。」

基隆很多公有停車場早年設置，以前老舊停車場停車格車寬多只有2.25到2.3公尺，對於車寬動輒達1.8公尺以上的休旅車來說，進出時左右僅剩極窄縫隙，停車極為困難，考驗技術，近年部分整建、委外後陸續加大到2.5公尺。

東岸地下停車場每逢周六日都大排長龍，是雙北等外地遊客到基隆廟口夜市人潮主要停車場，原有666個汽車停車位，兩車間距小，民眾開啟車門時容易碰到其他車。微風集團重新漆繪加大格位，兩根柱子間從4格改畫成3格，車寬加大到2.5公尺，停車位共減少57格，剩609格。

記者到東岸商場發現地下一到3樓車位停九分滿，因車寬已加寬到2.5公尺，車主反映進出都還順利，不會卡到其他車，但只要兩邊都是休旅車，停進去之後開車門就很侷限，現場可看到多處休旅車兩車間只剩十多公分。

其中一名車主十分傻眼，回來開車時從駕駛座車門進不去，他說「駕駛座車門打開身體進不去，我從副駕勉強側身進車，有點像做賊，車格太小，對休旅車真的不夠用。」

博愛停車場今年初曾有一輛價值逾千萬元的法拉利羅馬跑車，占了兩個車格停放，不知者以為霸氣「有錢人炫富嗎？」，但市府追查出真相，原來是車內人員告知管理員表示，「因為一個停車格太小停不下，有付兩個車位的費用才停中間。」

記者發現博愛停車場車格去年已改畫到車寬2.5公尺，一般房車停放正常，但只要休旅車一起停放時，車門開啟一不小心仍容易碰撞鄰車。

好市多新北汐止店周日車子排隊入場，只要一有空位就有車子等著搶位，但整排車子相鄰都有足夠空間，即使兩輛休旅車相鄰，開車門也不會互相碰撞，記者丈量車格寬度達到2.65公尺，一對夫妻打開車門下車說「空間很寬敞，不會覺得擁擠。」

開十多年林姓休旅車主說，不含後視鏡一般小客車的寬度約在1.6公尺，不同廠牌休旅車的寬度不盡相同，除了特大寬度的車體外，主要從1.69公尺到2.19公尺都有，因為停車時後視鏡要打開才能看前後位置停車，停車的動作實際需要加上後照鏡的寬度，通行寬度約要多算20到30公分才不會卡到。

他表示，開約2公尺寬的休旅車進出停車位寬度為2.5公尺的停格位，兩側剩餘空間加起來就剩25公分的彈性空間，進出可能嫌狹窄，停好車要開車門，要「擠」出車門不出來。

全台各地也有不少停車格過小問題，台中西屯區一間百貨公司去年中有車主到地下停車場停車，旁邊一輛休旅車後輪停到他的車位上，從駕駛座進不去，副駕駛車門被柱子擋死，報警後車主來移車，停車位寬度只有約2.05公尺。台南市舊城區因道路路幅小且巷弄路口多，前年也發生部份路邊停車格尺寸不足5公尺，民眾抱怨進出難停，後來逐格量測加長調整。