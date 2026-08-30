因應國內車體大型化趨勢修正車寬規範？國土管理署：將綜合研議評估

內政部國土管理署公告的「建築技術規則」規範建築物附設的停車空間，自1974年版停車位車寬就是2.5公尺的標準，至今已52年車寬都沒修正過，只有修正車長。國土管理署表示，因應國內車輛發展趨勢，將綜合研議評估；如確有調整停車位尺寸規範之必要，本部將適時邀集有關部會、地方政府、公協會及專家學者研商，據以辦理後續法令研修。

內政部國土管理署公告的「建築技術規則」規範建築物附設的停車空間，不屬於建築物附設停車空間，是由交通部法規「利用空地申請設置臨時路外停車場辦法」、「道路交通標誌標線號誌設置規則」等規範。

建築技術規則追溯自1974年版停車位尺寸，最早規範為「寬2.5公尺、長6公尺」的標準，一1982年修正時，鑑於當時多較小車型，增室內的停車位二分之一車位數可以將車位長、寬各縮減25公分，之後因應車輛尺寸發展趨勢，逐漸將停車位寬度可縮減的尺寸改為20公分。

國土管理署說，現行「建築技術規則建築設計施工編」為2013年修正，

「每輛停車位為寬2.5公尺，長5.5公尺。但停車位角度在三十度以下者，停車位長度為6公尺；大客車每輛停車位為寬4公尺，長12.4公尺。」

當年修法是參考日本、新加坡、香港、澳洲及美國停車位尺寸規定，其中停車位長度除新加坡為4.8公尺及日本十分之三車位數為6公尺外，其餘國家介於5公尺至5.5公尺之間。考量當時國內各型小汽車長度均小於5.5公尺，因此將停車位長度修短為5.5公尺，但未修車寬。

但地方政府指出，早年車寬實際多未畫到2.5，近年配合整修、重畫、新建等才逐步增寬到2.5公尺，但也還沒有全面改善。

國土管理署指出，十三年前修正車長，就是參考國際相關標準，並考量減少駕駛人及乘客上下車輛不便、避免停車糾紛，以及我國建築基地使用實際情形調整。

針對車體愈來愈大趨勢，國土管理署說，將關注國內車輛發展趨勢及民眾實際使用需求，倘地方政府或相關機關提出法規修正建議，將綜合研議評估；如確有調整停車位尺寸規範之必要，本部將適時邀集有關部會、地方政府、公協會及專家學者研商，據以辦理後續法令研修。