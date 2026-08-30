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【即時短評】停車格卡卡要有大小車型車格比例制度借鏡歐美「雙尺寸」

聯合報／ 本報記者游明煌
停車格卡卡是很多車主共同的經驗，專霥建議除了修正車寬外，也要建立大小車型車格比例制度，可借鏡歐美「雙尺寸」規畫。記者游明煌／攝影
停車格卡卡是很多車主共同的經驗，專霥建議除了修正車寬外，也要建立大小車型車格比例制度，可借鏡歐美「雙尺寸」規畫。記者游明煌／攝影

近年台灣汽車市場結構發生劇烈變化，休旅車與電動車快速普及，小型車呈現大型化趨勢。許多公有停車場與路邊車格卻依然沿用早期以小房車為基準畫設的傳統標準。面對新款車輛車寬動輒逼近兩公尺，駕駛停得戰戰兢兢、開門動輒碰撞，鄰損糾紛屢見不鮮，「車子變大、格子太小」已成全民駕駛共同痛點。

面對這項挑戰，政策焦點不應簡化為只是要把「全數把車格放大」。若無差別放寬車格，勢必大幅削減整體車位供給總量，在「停車舒適度」與「車位供給量」之間仍會失去平衡，關鍵解方應在於建立「不同車型車格比例制度」。

事實上，民間企業早已敏銳洞察市場需求，部分大型賣場與百貨公司主動將車格寬度拉大至2.6至2.7公尺，即使兩輛休旅車並排停車，車門全開亦互不干擾。

業界的靈活作法，凸顯出公部門的法規未與時俱進，無論國土署「建築技術規則」或交通部「道路交通標誌標線號誌設置規則」都亟須跟上潮流，重立規範，提供地方政府彈性調整的法源依據。

停車格位畫設如果變大造成的影響，最大的問題就是車位數會下降，比如

原本有一百格，可能變成九十多格，停車空間改善車主更願意多來停，整體營收不見得會受影響。

停車場可向日本與歐美取經，實施「雙尺寸分區規畫」，例如配置六成標準車格與四成大型車格，並結合智慧看板引導車流與差別費率管理。高使用率的轉運站、觀光區更應率先示範，導入大小型車格比例制度。

中央應盡速修訂新的車格畫設指引，引導民間與地方政府同步優化，打造兼顧便利性與成本效益的現代化停車環境。

停車格 歐美 車位

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