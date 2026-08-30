治水延宕！逾半中央管轄河川 10年未檢討防洪

南台灣暴雨釀災引發各界對治水成效關注。審計部指出，部分經核定備查的中央管河川治理規畫，尚未接續提出治理計畫，且逾五成河川超過十年未重新檢討規畫，恐難確保防洪能力符合現況需求。其中，去年發生堰塞湖溢流的花蓮溪支流馬太鞍溪，距上次備查已相隔十三年。

審計部報告提到，依「河川治理計畫訂定程序」第二點規定，中央管河川治理規畫報經水利署備查以後，應編訂治理計畫及繪製圖說，經過地方說明會與審議小組審議，再報請經濟部核定公告。

水利署統計顯示，在廿六條中央管及跨縣市河川的一八三條主支流中，頭前溪、後龍溪、大甲溪、烏溪、濁水溪、曾文溪、磺溪等七個水系共十一條主支流，因為配合治理檢討修正或與地方溝通等因素，河川治理規畫報經水利署備查後未提出治理計畫。

其中頭前溪、草湖溪支流北溝溪、曾文溪等三條主支流，自備查日至二○二五年底已歷時七至十一年，顯延宕治理進度。

此外，一八三條主支流中有九十三條、逾五成，超過十年未辦理規畫檢討，有十一條在二○一六至二○二五年間，曾經發生重大淹水災害，但轄管河川分署未依「河川治理規畫及治理計畫作業要點」第三點規定檢討，難以評估防洪能力及標準是否符合實際需求。

據二○一六至二○二五年發生重大淹水災害未辦理河川治理規畫檢討統計，北港溪水系的石牛溪於二○○七年備查，發生一次重大水災；急水溪水系部分，急水溪於二○一三年備查，發生六次重大水災，白水溪於二○一三年備查，發生二次重大水災。

曾文溪水系部分，菜寮溪於二○一二年備查，發生一次重大水災；鹽水溪水系部分，鹽水溪於二○一一年備查，發生一次重大水災；高屏溪水系部分，美濃溪於二○○五年備查，發生一次重大水災；卑南溪水系部分，卑南溪於二○一三年備查，發生四次重大水災。

至於花蓮溪水系，均為二○一三年備查，分別為花蓮溪，發生六次重大水災；馬太鞍溪，發生二次重大水災；馬佛溪，發生一次重大水災；光復溪，發生三次重大水災。

國民黨立委李彥秀指出，氣象署監測顯示高雄極端暴雨天數大增近八成，但審計部報告揭露，全台逾五成中央管及跨縣市河川主支流超過十年未檢討規畫，其中十一條近年曾釀重災，急水溪、菜寮溪、鹽水溪流域全境或主要河段均在台南市境內；這證明淹水除極端天災外，更是中央施政怠惰的人禍，如何對得起年年陷入淹水夢魘的台灣人民？

經濟部水利署表示，將持續盤點轄管河川治理規畫辦理情形，優先針對近年曾發生重大災害事件、防洪風險較高或河道環境變遷較顯著河川，檢討辦理治理規畫及治理計畫修正作業，以提升整體流域治理效能及承洪韌性。截至去年底止，中央管河川平均治理率已達百分之九一點二五，中央管區域排水平均治理率已達百分之七十九點七。