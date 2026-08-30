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休旅、電動車不能停 機械車位漸淘汰

聯合報／ 記者葉德正邱書昱吳淑玲／連線報導
隨著如今車體愈來愈大，機械式停車設備在寬度、高度及承重皆都難以配合，許多車輛停不進去，各縣市政府逐漸淘汰相關設施。記者曾原信／攝影
隨著如今車體愈來愈大，機械式停車設備在寬度、高度及承重皆都難以配合，許多車輛停不進去，各縣市政府逐漸淘汰相關設施。記者曾原信／攝影

休旅車、電動車漸普及，車輛尺寸及重量今非昔比，早期為節省空間的機械停車格已無法滿足現今多數車輛需求，不是停不進去就是卡車頂，還有受不了承重塌下來的風險。新北市交通局停車管理科長吳清哲說，近年新建停車場已不再採用機械停車塔。

新北市現有十一處公有機械停車場，高度多限制一點五到一點五五公尺，以蘆洲中山立體停車場為例，許多車主常向民代陳情，因車體太寬、太高面臨「有位子卻不能停的窘境」。

機械停車塔與機械停車設備早期都依循「建築技術規則」及「建築物機械停車設備設置及檢查管理辦法」設置。吳清哲表示，當時沒有這麼多高頂車，都是以一般房車為主，以深坑立體停車場為例，就限高一點五五公尺、限重一千九百公斤，三重龍門公園停車場則是一點五公尺、二千公斤。

吳清哲指出，新北新設公有停車場會從當地停車需求、經濟效益、土地條件及道路條件等面向整體評估，建物以ＲＣ構造為主，機械停車已非新闢停車場考量；蘆洲長安立體停車場原是機械式，改建後成為自走式。他說，機械停車設備有使用年限，未屆滿前仍依既有條件使用，年限到了會調整、拆除或改建。

新北交通局長鍾鳴時補充，過去國內機械停車設備多來自日本，但經過一、二十年後，設備廠商有的倒閉、有的經營困難，不少設備只能依靠國內廠商維修，以零組件方式維持運作，新建停車場多已摒棄機械式。

他也說，機械停車成本不便宜，和自走式停車場相比，車輛進出速度慢，維護管理也更麻煩，「建築物不用太照顧，但設備一定要養護。」

鍾鳴時說，機械式停車設備較容易出現尺寸、重量問題，當初設計時主要給小型房車使用，大多承重約一千六百公斤，但休旅車與電動車車體愈來愈重，導致部分機械車位停不進去，要調整機械式停車設備相關規範，同樣涉及建築技術法規修正。

電動車 停車場 停車格

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