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「静水流深」新書分享 徐文俊：即使記憶衰退 也能「愛他現在是誰」

聯合報／ 記者魏忻忻洪淑惠／台北即時報導
瑞智社會福利基金會今舉辦「静水流深：在失智中遇見平安與信實」新書分享會，基金會董事長、林口長庚失智症中心主治醫師徐文俊分享，面對失智症，我們應「愛他現在是誰。」透過陪伴，學習與失智者安靜同行。記者魏忻忻／攝影
瑞智社會福利基金會今舉辦「静水流深：在失智中遇見平安與信實」新書分享會，基金會董事長、林口長庚失智症中心主治醫師徐文俊分享，面對失智症，我們應「愛他現在是誰。」透過陪伴，學習與失智者安靜同行。記者魏忻忻／攝影

我們習慣用認知功能評斷一個人，當認知能力改變時，失智者是否依然是一個完整的人？ 瑞智社福基金會董事長、林口長庚失智症中心主治醫師徐文俊分享，人不是因為完美而存在，人的存在本身就是一種完美，面對失智症，我們應「愛他現在是誰」，透過陪伴，學習與失智者安靜同行。

瑞智社會福利基金會今舉辦「静水流深：在失智中遇見平安與信實」新書分享會，邀請失智症、信仰靈性及社會福利等不同領城專家與失智家屬共同分享，從疾病之外重新看見失智者仍然存在的尊嚴、價值與關係，也關注照顧者在照顧歷程中同樣需要被理解與支持。

「静水流深：在失智中遇見平安與信實」由徐文俊主動承擔翻譯工作，這本書集結神學家、神職人員和臨床醫師，照顧者，甚至失智者本人的文章，希望透過醫學、照顧、哲學、神學與靈性關懷等多元視角，探討如何在失智中過得更好，並在似乎無望的情況下，找到希望。

臨床看診之餘，徐文俊從去年九月開始投入本書翻譯，並特別加入了175則註解。徐文俊表示，書名「靜水流深」，靜水看起來平靜，但實則流動且水深，我們規畫長照等制度，必須看到這些水深之處。透過這木書，希望協助讀者理解，失智者仍是一個有尊嚴、有價值的「人」，也讓長期陪伴的家屬感受到自己的疲憊有被接住。

徐文俊現場為大家導讀，書中提出兩個很重要的問題，當一個人能力不足的時候，他是不是還是一個完整的人？當能力改變的時候，我們是不是可以看到完整的人？其實在其他疾病，例如中風，我們應該還是相信中風患者是一個完整的人，但對於失智症，似乎並非如此。

社會大眾對失智症，往往只看見「記憶衰退」，卻忽略了疾病對關係、尊嚴與生命意義的衝擊。我們習慣透過認知功能去評斷一個人，但當認知能力改變時，失智者是否依然是一個完整的人？ 徐文俊認為，面對失智者，應該愛他現在是誰，而不是只是愛以前是誰。

徐文俊說，照顧失智者不該一味追尋「以前的那個人」，而是要「陪伴他正在成為的過程」。失智是生命的另一種「成為」，就如同陪伴孩子成長一樣，即使失智者面臨認知功能的衰退，他依然是個有尊嚴、有獨特想法的生命主體。但失智症帶來的限制與失落，不只影響患者，也影響身旁的照護家屬。

照顧者必須放下優越與控制，學習走入失智者的脆弱與黑暗中，與他們安靜同行。徐文俊也為照顧者打氣，「苦難並不是故事的全部。」他常請失智者的家人都一起來門診，等待看診的過程就是一種陪伴；與失智症同行一定有困難，讓痛苦誠實的被說出來，苦難當中，也有很多美好的果實。

另外，陪伴不一定依靠語言，徐文俊說，音樂早於語言，記憶消退，生命依然可以歌唱。我們了解很多失智症的知識，知道失智症的症狀，有一些照顧的方法，但知識的目的是讓人能夠有更深的相遇，最終仍要進入關係，能夠被聽見、被接納，接納失智者，也要被失智者接納。

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