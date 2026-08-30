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車位全加寬？ 地方憂車格減少

聯合報／ 記者游明煌張策／連線報導

車型愈買愈大，停車格卻愈來愈窄。面對休旅車與大型車款成主流，現行停車格尺寸太小引發熱議。新北市交通局直言，停車格須依法設置，中央未修法，地方很難改；專家認為全面加寬格位恐導致車格大減、成本激增，應朝「多元化車位」方向規畫，依區域與車種需求彈性配置大型車格。

新北市交通局長鍾鳴時說，現行路外與路邊停車場分別依據「建築技術規則」與「道路交通標誌標線號誌設置規則」畫設，新北並未特別放大。若中央法規不修，地方要改難度高，已竣工的路外停車場建物都已蓋好，重新配置空間代表要負擔更多成本，也影響車格總數。

新北市交通局停車營運科長王昶閔也補充，路邊停車格屬道路附屬設施，畫設以道路通行及車道需求為優先，寬度多落在二至二點五公尺、長五至六公尺。近年如駕艙機車等特殊車種或大型車款陸續出現，若車種持續變大，法令就須同步修正，地方才有法可循。

針對格位過窄困境，交通和消費專家認為現行規範確實有檢討空間，但不宜「一刀切」全面加寬。

交通大學運輸與物流管理學系教授王晉元分析，現行法規寬度上限為二點五公尺，對部分休旅車確實偏窄。修法可考慮制定「最小寬度」、取消上限，並容許業者實施差別收費或讓大車一次租用兩個車格。但修法前全面加寬不僅重畫成本高昂，更會大幅減少停車格數量；短期內應先輔導業者，將既有格位盡量畫滿至二點五公尺，即可滿足過半車輛需求。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥強調，大型車占比還未超越一般房車，較合理的作法是「按需求配置」，而非全數擴大。未來是否修法，仍須從建築技術規則、車種結構與都市空間成本進行整體考量。

消基會交通委員會召集人李克聰則建議，可比照親子或身障車位概念，發展「多元化停車位」。透過精準的供需分析，掌握大型車數量，設定一定的大型車格並清楚標示，同時搭配差別費率，避免小型車占用。

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