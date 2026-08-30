劉昌平獎學金 9月16日開放申請

為鼓勵青年認真向學，並培養對家鄉、社區與公共議題的關懷，聯合報系文化基金會一一五年度「劉昌平先生紀念獎學金」將自九月十六日至十月十五日開放申請，預計錄取最多廿名大一新生，每人可獲得二萬元獎學金。

今年申請者除須提出高中（職）三年總成績單及一一五年度大學註冊證明外，還須完成一篇指定短文，題目為「我想為家鄉或社區做的一件事」。申請者可從居住的社區、鄉鎮或城市出發，觀察生活周遭，找出一個值得改善的小問題，提出可以實際執行的方法，並思考青年在其中可扮演什麼角色。

聯合報系文化基金會表示，短文占決審七成，評分標準重視文字、邏輯與觀點，以八百字為原則，字數可上下浮動一成，須以標楷體十三級字編輯，並在文末附上一張與短文主題、社區觀察或問題現場相關的照片。照片可自行拍攝，或使用具有授權的素材，但須註明攝影者或來源。如有使用ＡＩ工具，須在文章最後以一至二行簡要說明使用哪些工具，以及ＡＩ協助了哪些步驟。

今年獎學金錄取名額上限為廿人，其中十五人提供給畢業於一般地區高中職的學生，另外五名提供給畢業於偏遠地區或「非山非市」地區高中職的學生。申請資格為高中職畢業，並於一一五年度進入國內各大學日間部或夜間部就讀一年級的新生，同時高中職三年總平均成績須達七十分（含）以上。

詳情請上聯合報系文化基金會官網，網址為https://fund.udngroup.com/NewsCPScholarship.php，或電洽02-8692-5762。