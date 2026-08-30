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社會光明面報導獎 聯合報「步行城市」摘首獎

聯合報／ 記者李承穎林佳彣邱書昱／台北報導
第30屆社會光明面新聞報導獎29日頒獎，「聯合報」團隊以「打造步行城市、涼適台灣」系列專題報導獲特優，由佛光山文化院院長依空法師（左二）頒獎。記者曾吉松／攝影
第30屆社會光明面新聞報導獎29日頒獎，「聯合報」團隊以「打造步行城市、涼適台灣」系列專題報導獲特優，由佛光山文化院院長依空法師（左二）頒獎。記者曾吉松／攝影

台北市新聞記者公會主辦第卅屆社會光明面新聞報導獎，聯合報以「打造步行城市、涼適台灣」系列專題奪「特優」首獎。採訪團隊昨天從頒獎人佛光山文化院院長依空法師手中獲獎，強調會「繼續監督有權力的人、關懷有需要的人。」

第卅屆社會光明面新聞報導獎今年競賽作品達二一四件，包括平面類五十三件、電視類一二一件和廣播類四十件。

聯合報記者鄭朝陽、林佳彣、李承穎、黃瑞典、林伯驊、王駿杰、張議晨、邱書昱、陳敬丰、楊正海、謝進盛、黃于凡共十二人，以「打造步行城市、涼適台灣」專題報導獲平面媒體類獎會員組「特優」。

評審評語指出，專題呼應SDGs永續城市發展目標，從南台灣出發，關注全球暖化的都市高溫、都市造林與行人步行權益，並延伸全台城市環境；報導兼具數據、現場觀察與國際比較，揭露問題，也提出改善方向，讓公共建設、氣候調適與市民生活相互連結，具高度公共性與政策倡議價值。

林佳彣代表致詞，感謝成功大學建築系特聘教授林子平團隊大力支持聯合報的倡議，另在台北、台中、高雄三地捷運和輕軌實測步行舒適度，以科學數據、專業分析點出步行城市必要性。

專題也遠赴南韓直擊遮陽傘的運用，如今雙北都設置；並直擊台灣觀光城市人行道困境，促成許多城市正向改變。在極端天氣下，人人都成了溫度的難民，都成了「有需要的人」，未來要持續監督有權力的人，共思解方，度過氣候危機。

步行 聯合報 報導 高溫 遮陽傘

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