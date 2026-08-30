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旅宿上半年漲價 觀光旅館1晚平均4694元

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導
根據觀光署最新統計，今年上半年國內旅宿業房價微幅上漲，其中觀光旅館每晚平均房價為4694元、一般旅館2706元。聯合報系資料照
根據觀光署最新統計，今年上半年國內旅宿業房價微幅上漲，其中觀光旅館每晚平均房價為4694元、一般旅館2706元。聯合報系資料照

國旅補助九月正式上路，本島平日住宿最高補助三二○○元。不過根據觀光署最新統計，今年上半年國內旅宿業房價微幅上漲，其中觀光旅館每晚平均房價為四六九四元、一般旅館二七○六元，民宿則是每晚二四四九元。對此，不少民眾直言，國旅房價不斷飆漲，即便有補助還是好貴，感覺出國比較划算。

觀光署推出平日國旅補助，本島住宿最高每人補助二千元，離島最高補助二五○○元，另還有機會抽中一二○○元的生日券補助。根據觀光署統計，全台合法旅宿業者總計一萬六千多家，截至昨天上午十時止，已有約八千家旅宿業者參與，一九二萬人完成登錄國旅補助。

不過根據觀光署統計，今年上半年全台「觀光旅館」每晚平均房價約四六九四元，較去年同期的四五九四元稍微上漲，漲幅約百分之二點四，平均住用率約百分之六十三點八。若以三天兩夜計算，政府補貼後旅客至少仍需負擔近六千多元房費。

若以縣市來看，南投縣觀光旅館平均房價一晚要價一萬三○二○元，嘉義縣則要一萬七六三元。其中，嘉義更是首度衝破萬元大關，住用率僅百分之卅二點二五。

至於一般旅館，平均每晚房價則是從去年同期的二六四九元，增加到二七○六元，其中台北市、宜蘭縣平均房價更超過三千元。民宿部分，平均房價為二四四九元，比去年同期略增二元，其中台北市平均房價高達五八六八元，住用率則以基隆五成最高、台北百分之四點○九最低。

觀光署指出，今年旅宿業家數及房數持續成長，上半年共有一萬六二○八家、廿五點三萬間房間，其中以民宿成長九五○家最顯著。此外，觀光旅館加上一般旅館的平均房價，雖較去年同期略為上漲百分之一點八八，但有八成、約二六九八家的房價低於平均值。

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