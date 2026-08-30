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病房缺工今年前7月護理師執業減827人

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
為改善護理師荒，政府與各醫院紛紛加薪留才，但今年一至七月護理師執業人數卻減少八二七人。護理人力示意圖。記者蘇健忠／攝影
為改善護理師荒，政府與各醫院紛紛加薪留才，但今年一至七月護理師執業人數卻減少八二七人。護理人力示意圖。記者蘇健忠／攝影

台大醫院急診壅塞再掀護理人力不足問題，即使病房有床，也因缺乏護理師而無法開床，只是新冠疫情後爆發護理離職潮已多年，政府與各醫院陸續透過加薪、獎勵措施因應，而衛福部最新統計顯示，今年一至七月護理執業人數反而減少八二七人。專家指出，加薪對「留才」效果較為顯著，要吸引護理師回流或新血投入，仍是一大挑戰。

根據衛福部統計，今年七月全台領證護理人員達卅一萬四九六八人，實際執業率僅六成二，超過十一點七萬人有證未執業，且今年一到七月，護理執業人數減少八二七人。而護理師執業場域，最大宗雖為醫療院所，但於診所執業的人數快速攀升，二○一六年至二○二○年，診所執業占比平均為百分之十三點七，自二○二○年從百分之十四到去年已上升至百分之十七點一。

新光醫院副院長洪子仁說，自爆發護理師離職潮後，各醫院都紛紛透過加薪搶才，但現實是台灣出生人口驟降，即使提高新人起薪，仍難招募到新血。以新光醫院為例，新進護理師起薪五點四萬以上，加計留任獎金、簽約金等，首年白班實質所得可達六點五萬元，今年新進護理人員約一五○人，與去年相當，並沒有明顯增加，但離職人數則從過去約一二○人降至今年不到四○人，顯示加薪對「留才」效果遠比「徵才」明顯。

林口長庚醫院院長陳建宗也說，受到少子化的趨勢，護理系的學子會愈來愈少，等於是人力來源正在銳減，因此每年召募的人數難以透過單純的加薪大幅擴增。不過，今年林口長庚新進的護理人員與去年相比，稍微增加百分之二到百分之五，而離職率與留任率則持平。

衛福部：比去年同期人數增

衛福部照護司副司長陳青梅表示，今年一到七月的執業人數雖下降，但今年七月的數據若與去年七月同期相比，反而增加四一三八人，且每年七月是護理國考的月份，畢業生約會在八到九月陸續進入到職場，屆時執業人數會再增加，並於十月達到全年高峰，可望在今年第四季護理執業人力會再增加一到三千人不等。

三班護病比預計明年五月廿日分階段上路，陳青梅說，目前醫院執業人數，比較去年七月與今年七月，從十二萬一四二七人，提升至十二萬四四三○人，增三○○三人；三班護病比試辦前二年的達成率，醫學中心、區域醫院及地區醫院分別是百分之卅六、廿六、八十二，今年六月分別已達到百分之七十五、七十八及九十，衛福部將持續提出鼓勵措施幫助達標。

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