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車大格小車主糗 只能從副駕鑽縫進出

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
現代車輛體型愈來愈大，停車格卻還維持半世紀前的尺寸，導致民眾停車後進出困難 ，且易超格受罰。記者陳正興／攝影
現代車輛體型愈來愈大，停車格卻還維持半世紀前的尺寸，導致民眾停車後進出困難 ，且易超格受罰。記者陳正興／攝影

近年民眾用車車體愈來愈大，不時因車格太小衍生亂象，有的一車停兩格，也有不少碰撞糾紛。記者直擊車寬已加到二點五公尺的基隆東岸商場停車場，周日很多休旅車停放，有的兩車間只剩十多公分，一名車主抱怨「車門打開就進不去，只能從副駕鑽縫側身爬進去，有點像做賊，車格太小了，對休旅車不夠用。」

基隆很多公有停車場早年設置，老舊停車格寬僅二點二五到二點三公尺，對車寬動輒達一點八公尺以上的休旅車來說，進出時僅剩極狹窄縫隙，停車困難考驗技術，近年部分車格陸續加大到二點五公尺。

東岸停車場是外地遊客到基隆廟口夜市主要停車場，常大排長龍，原有六六六格，停車間距小；微風集團重新漆繪加大格位，兩根柱子間從四格改畫三格，少了五十七格，但民眾稱讚「好停多了」。記者現場發現車格已加寬到二點五公尺，但只要兩邊休旅車稍大，停車後就很難開車門，現場可看到多處休旅車兩車間只剩十多公分。

博愛停車場今年初曾有一輛價值逾千萬元的法拉利羅馬跑車，停車一次占兩格，有人以為是有錢人炫富，但市府追查發現原來是「一個停車格停不下，只能付兩個車格的費用，停在中間。」

記者發現博愛停車場車格去年已改畫到車寬二點五，一般房車停放正常，但只要兩車一起停，一開車就容易碰撞。

好市多新北汐止店周日車子排隊入場，就有許多車子等著搶位，但整排車子相鄰都有足夠空間，即使兩輛休旅車相鄰，開車門也不會互相碰撞，記者丈量車格寬度達到二點六五公尺，一對夫妻打開車門下車說「空間很寬敞，不會覺得擁擠。」

開車十多年的林姓車主說，不含後視鏡一般小客車的寬度約一點六公尺起跳，不同廠牌寬度不同，除了特寬車體，從一點六九公尺到二點一九公尺都有，部分停車時後視鏡展開，通行寬度約要多算廿到卅公分才不會卡到。但開二公尺寬的休旅車進出寬度二點五公尺車格，兩側剩餘空間加起來剩廿五公分，「要怎麼擠出來」？

全台各地也有不少停車格過小問題，台中西屯區一間百貨公司去年中有車主停在地下停車場，旁邊一輛休旅車後輪「越界」，他從駕駛座進不去，另一側車門被柱子擋死，只能報警請車主移車，車格寬度約僅二點零五公尺。台南市舊城區則因道路路幅小且巷弄路口多，前年也發生部分路邊停車格尺寸不足五公尺，民眾抱怨進出困難，才逐格量測加長。

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