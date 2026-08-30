台灣人口危機 藍委促開國是會議

國發會最新人口推估指二○四五年人口將跌破二千萬人。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄說，人口雪崩已經成為台灣最迫切的國安危機，賴政府卻依舊沉迷撒錢、口號與政治攻防。國民黨立委李彥秀則呼籲賴政府盡速召開國是會議。

李彥秀表示，今年台灣新生兒面臨跌破十萬危機，政府八年砸近六千億無腦補貼卻難阻生育率下滑至○點七，反觀南韓推出對策已見反彈；少子女化已升級為滅國危機，籲賴政府速召開國是會議。

談台灣年輕人的生活壓力，許宇甄表示，許多夫妻每天睜開眼睛就在計算房租、房貸、奶粉錢與托育費，連自己能否擁有安穩生活都充滿焦慮，又如何有勇氣迎接下一個生命？人口減少的衝擊已經迫在眉睫。今天少一個孩子，二十年後就少一個勞動人口。

許宇甄表示，賴政府嘴上喊搶救少子化，實際政策卻不斷打擊年輕家庭的信心；立法院三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，希望替下一代建立長期資產與基本保障，行政院卻不副署；賴清德總統選前高喊居住正義、承諾興建社會住宅，執政後卻讓興建戶數大跳票。

當孩子的未來帳戶被擋，年輕人的居住承諾又跳票，賴總統還要拿什麼說服台灣人民安心結婚、生養下一代。