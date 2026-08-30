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北市聯醫宿舍租金1折 工會：屋況常讓人「委屈」

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北市聯醫七大院區職務宿舍的月租約千元至三千元，雖然優於市場行情，仍有空置宿舍。台北市立聯合醫院企業工會認為，宿舍的價格優勢是外地同仁入住主因，但屋況常讓人「住得委屈、修得無奈」，建議建立緊急修繕時效機制，去除老舊破爛的印象。

聯醫十處職務宿舍共有五七一間房、一○一六床，已提供使用五一三間、八一二床，整體占床率約八成。不過，目前五十八間空置中，設有二百間的陽明院區宿舍大樓就有卅六間空置。

北市聯醫工會表示，近年北市房價與租金居高不下，宿舍價格優勢確實是外地同仁選擇入住的主因，但醫療人員普遍需配合三班制輪班，極度仰賴良好的睡眠與休息品質。但現有宿舍屋齡老舊，又有壁癌、設備損壞等情形，報修流程繁瑣又冗長，同仁常陷入住得委屈、修得無奈的困境，但大多皆礙於經濟壓力不得不妥協。

北市議員王欣儀建議聯醫研擬減免管理費、水電費等配套措施，提高跨院區及外地同仁入住意願。工會也提出三大建議，包括改善屋況品質與成立快速修繕通道、完善經濟配套與交通接駁，及優化輪班與鬆綁入住資格等。工會強調，安全、衛生且具尊嚴的住宿環境並非單純「員工福利」，更能吸引外縣市醫護人才、。

北市聯醫回應，相較北市一般套房或雅房月租八千元至二萬元以上，聯醫宿舍每月宿舍費含管理費、水電費約九二一元至二九八八元，為市場行情一至二成，已相當優惠。若再減免管理費，因涉全市府一致性規範，仍須由市府層級通盤檢討。

宿舍 租金 工會

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