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挽救出走潮 北市聯醫爭取公宅變醫護宿舍

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市聯醫延吉宿舍鄰近仁愛院區。聯合報系資料照
北市聯醫延吉宿舍鄰近仁愛院區。聯合報系資料照

醫護頻爆出走潮，北市聯醫為留住醫護，準備改建新興宿舍提供醫護使用，但改建計畫完全趕不上離職潮，聯醫爭取到退場、鄰近仁愛院區的延吉平宅，作為醫護宿舍使用，創北市公宅轉型醫護宿舍的先例，預計明年開放入住；未來總計會有十一處宿舍、六八五間房、一千一百三十床可供使用。

聯醫目前有十處宿舍，和平院區龍山宿舍因應屋況老化，正在做屋頂防水、冷氣機管線更新工程，中興及林中昆院區的宿舍位在新興社宅，該處規畫原地改建，預計期程為二○二八年至二○三二年。

北市議員王欣儀認為，聯醫多數宿舍建物屋齡卅年以上，突顯更新、整建的必要。對於有高度需求或整建期程動輒長達數年的院區宿舍。她建議聯醫主動評估在醫院周邊租賃外部房舍作職務宿舍的可行性，並研議將鄰近社宅納入宿舍供給規畫。

王欣儀說，經去年提案，爭取有了具體成果，聯醫將活化閒置的市有建物延吉平宅，整修為醫護人員專用宿舍，預計提供一一四床。「延吉宿舍整修統包工程」甫辦現場說明會，力拚明年農曆年前順利啟用。

社會局表示，北市平宅原有五處，因應北市居住政策，二○○七年起平宅住戶已陸續遷往社宅或輔導居住；原平宅空間將依規畫興建社宅，或視需求提報北市府整合平台供市府使用，如延吉平宅已移撥衛生局當醫護宿舍。

北市聯醫回應，延吉平宅為北市第一處由公宅轉型為醫護宿舍的案例，是市府活化既有公共住宅資源、支持醫護人力的重要政策措施。

聯醫說，延吉宿舍共二棟，規畫作為聯醫醫護人員專用宿舍，共設置一一四間單人房，可提供一一四床，正整修，預計明年初完工、上半年開放入住。藉由位在市區且交通相對便利的住宿資源，盼減輕外地及有住宿需求醫護人員的生活與通勤負擔，進一步強化人才招募及留任。

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