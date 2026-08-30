中生代護理師壓力大 薪資還輸給新人

近年各家醫院接連宣布調薪，政府也祭出多項獎勵政策，但今年七月護理執業人數與一月相比卻下滑。第一線護理師指出，臨床人力嚴重缺乏，導致護理師常需跨科支援，或連上十二小時「八八班」，中生代護理師壓力最大，上有主管、下要帶新人，每天疲於奔命，薪資卻低於剛畢業護理師底薪，都大幅增加離職意願。

一位任職於醫院的張姓護理師說，臨床的工作壓力愈來愈大，她的上一份工作因人力不足，常被安排連上十二小時的「八八班」，曾一人照顧十四至十七名插管病人，由於全院人力短缺，還得時常跨科支援，護病比極高的情況下，只要一名患者出狀況，就難以兼顧其他病人。

此外，她身為資深護理師還得負責帶新人，向上承受主管壓力、向下得協助學妹適應臨床，責任不斷增加，薪資卻不如剛畢業的新進護理師，讓她直呼「心寒」。

張姓護理師指出，政府雖陸續祭出夜班獎勵等津貼，但並非所有護理師都能受惠，臨床依舊缺人，護理師難休假，依舊需要長時間輪班。她認為，單靠加發津貼無法改善根本問題，若人未補足、工作環境未改善，再多獎勵也只是治標不治本。

任職奇美醫院逾廿年的鐘姓護理師說，臨床工作雖辛苦，但護理師的工作價值是讓她堅持下去的主因。不過，醫院人才流失的情況嚴峻，醫院若真正要留人，應將護理人力視為醫院的核心，依不同科別疾病嚴重度等調整護病比，並改善基本薪資結構，讓白班平均薪資達五點五萬至六萬元以上，而非仰賴夜班津貼、加班費或獎金拉高收入。

鐘姓護理師建議，政府應調整健保給付，讓給付與護理獎勵連動，使資源實際反映在第一線護理人員待遇；醫院也應減少「花花班」，提供彈性班別、短時數工時等選擇，讓有育兒或長照需求的護理師能兼顧家庭，從薪資、工時到職場安全等全面提升，才有助增加留任意願。

護師工會顧問陳玉鳳說，三班護病比尚未正式施行，臨床負擔未實質減輕，調薪又多集中於新人起薪、簽約獎金及專案補助，缺乏固定薪資及年資制度，容易造成資深護理師相對剝奪感。若政府只靠獎勵金招募新人，卻未改善薪資結構、工作負荷、職場霸凌及申訴制度，恐陷入「前門補人、後門失血」的惡性循環。