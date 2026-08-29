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2026失智論壇／不想老後失去自主能力 現在開始「存腦本」還不晚

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北即時報導
新活藝術現場介紹「生命故事書」課程，從喜怒哀樂、生活習慣等主題切入，陪伴失智者以當下感受創作，留下屬於自己的生命故事。圖／聯合報健康事業部提供
新活藝術現場介紹「生命故事書」課程，從喜怒哀樂、生活習慣等主題切入，陪伴失智者以當下感受創作，留下屬於自己的生命故事。圖／聯合報健康事業部提供

失智症可以預防嗎？在聯合報健康事業部主辦、富邦人壽贊助的第四屆「2026失智友善＆預防照護影響力論壇」上，失智時空記憶的旅人主編陳韻如拋出問題，現場幾乎所有人都舉手；但再問是否做到規律運動、睡眠充足、均衡飲食、維持社交及持續學習時，舉手人數明顯變少。陳韻如指出，問題不在大家知不知道，而是要怎麼正確地做這件事，關鍵是讓民眾從「知道」走向「做到」。

陳韻如表示，聯合報長期關注失智識能、預防及照顧，從「失智時空記憶的旅人」社群、平台數據及深入12個社區的行動衛教巡迴發現，民眾對失智預防已有基本認知，但仍有行動落差。

元氣網近期進行「你的腦本夠用嗎？」調查，共回收633份有效樣本，84.1%受訪者認為現在開始「存腦本」還來得及，但50.2%坦言「很難養成習慣」，43.1%則不知道哪些方法有效。此外，相較失去記憶，民眾更擔心失去思考判斷及獨立生活能力，「失智預防不僅是在維持記憶，而是希望延長獨立自主的能力」，讓晚年保有生活選擇權。

為縮短「知道」與「做到」的距離，陳韻如表示，聯合報健康事業部團隊將推出「失智預防包」，從報導、倡議進一步走向行動，並透過KTA（Knowledge to Action，從知識到行動）計畫連結線上、線下資源。該計畫獲首屆政大魏明光新聞獎肯定，並支持後續在公衛領域進行驗證，讓媒體角色從提供資訊進一步走向行動介入。

陳韻如說，十年來接觸許多失智家庭，更體會預防與照顧都不是一個人的事，「照顧，不是只有守護一個人的現在，而是為彼此多留一點長久相伴的可能。」希望陪伴更多家庭找到可實踐的失智預防與照顧方法。

論壇現場也設置多元互動體驗攤位，從失智預防、新藥研發，到防走失科技、認知訓練及藝術陪伴，呈現失智防治與照護的多元解方。民眾透過實際操作與體驗，進一步了解如何將預防與照護落實於日常生活。

失智防治往前走 新藥、早期預防雙軌布局

美力齡生醫公司治理主管李錕宥表示，公司由病理學家蘇益仁教授創辦，長期投入阿茲海默症新藥研發，此次參與論壇，希望將「預防重於治療」的觀念帶給民眾。旗下阿茲海默症候選新藥TML-6為口服小分子薑黃衍生物，已完成美國第一期臨床試驗，目前在美國、瑞典等國開展全球第二期臨床試驗。

除了新藥研發，美力齡也從預防醫學角度投入薑黃衍生物相關產品研究。李錕宥表示，團隊採用提高生物利用率的專利薑黃成分，並與國內醫學中心進行人體研究，觀察包括阿茲海默症相關血液生物標記P-tau 217等指標變化。隨著阿茲海默症血液生物標記研究快速發展，他認為，未來若能結合早期風險評估與生活介入，有機會讓失智防治更往前推進。

鞋墊變身定位神器 助走失長輩找到回家路

GlorySafe安心定位鞋墊執行長王耀賢表示，去年參加失智論壇時，聽到藝人林葉亭分享失智父親走失的親身經歷，深受觸動。原本從事製鞋的團隊因此萌生將定位裝置放進鞋內的想法，在新竹市SBIR計畫支持下，開發出可自行裁剪、放入長輩原有鞋款的定位鞋墊，透過手機App協助家屬掌握長輩活動軌跡、縮小尋人範圍。

共同創辦人吳輝榮分享，新竹一名78歲伯伯每天固定外出散步，今年6月底，住台北的女兒從App發現父親行走路線異常，立即通知在新竹的姊姊外出尋找，循著定位顯示的方向，20多分鐘後就在公所附近找到父親，從發現異常到尋獲不到一小時。王耀賢說，長輩未必記得帶定位手機，「但出門一定會穿鞋」，也成為團隊設計定位鞋墊的關鍵。

小黑盤再進化 懷舊老歌也能練認知

樂齡網副總經理張吉安表示，此次在論壇現場帶來智慧科技照護設備「小黑盤」，讓長輩實際體驗互動活動。除了原有的反應、記憶及認知訓練，現在還可結合肢體動作控制，並新增聲音與懷舊音樂功能，可依長輩熟悉的歌曲、聲音進行客製化設定，透過遊戲與熟悉旋律增加互動刺激。

小黑盤目前已導入診所、日照中心及居家服務場域，並可透過後台數據觀察長輩互動表現。張吉安分享，屏東縣政府「科技輔導居家服務」計畫由居服員攜帶小黑盤到獨居或有失智情形的長輩家中進行訓練，有長輩從一開始被動配合，逐漸變成期待居服員到訪，甚至主動拿手機查看自己的成績有沒有進步。隨著AI技術發展，團隊也加快開發新遊戲與教案，讓同一套教具延伸出更多認知與動作訓練方式。

新活藝術陪失智者說故事 記憶會消失，感受還在

失智者記憶逐漸流失，還能說自己的故事嗎？新活藝術社會企業創辦人暨執行長康思云表示，團隊自2009年起陪伴失智者，發展「生命故事書」課程，不要求長輩完整回憶過去，而是從喜怒哀樂、成就、生活習慣等主題切入，「不需要記得以前的事情，只要當下有感受，就可以加入」，再將一次次創作累積成個人的生命故事。

康思云分享，曾有一名日照中心的奶奶平時非常抗拒出門，每次女兒都得花兩小時勸說，但參加生命故事書課程後卻幾乎全勤，甚至一次跌倒後，仍準時出現在課堂。她認為，失智者即使感受到自己的能力不如從前，仍能感受周遭是否接納自己。此次論壇也展示「色彩動物藝術卡」，透過顏色、動物及提問，引導家人與失智者從當下感受開啟對話。

盤古銀髮打造沉浸體驗 早發型失智也不能忽略

失智症不只是高齡者的事。盤古銀髮營運長曾筱芸表示，今年論壇帶來全新的失智症體驗，並聚焦容易被忽略的「早發型失智症」。團隊與富邦銀行合作設計銀行情境，主角設定為一名約50歲的女性，因失智症出現記憶障礙，在銀行提款時一再輸錯密碼、甚至鎖卡，過程中還可能因認知與感知異常，面對眼前環境感到混亂，讓參與者從第一人稱體驗失智者的挫折與無助。

曾筱芸表示，這套體驗也將運用於銀行第一線人員的教育訓練。民眾到銀行無法順利完成操作，有時看似在「找麻煩」，背後可能是疾病造成的困難，而且失智者不一定是高齡長輩。希望透過情境體驗，讓行員更能理解失智者的處境，在第一線服務時多一分辨識、耐心與同理。

現場民眾體驗盤古銀髮設計的失智症情境，從第一人稱感受早發型失智者在銀行提款時，因記憶與認知障礙面臨的困難。圖／聯合報健康事業部提供
現場民眾體驗盤古銀髮設計的失智症情境，從第一人稱感受早發型失智者在銀行提款時，因記憶與認知障礙面臨的困難。圖／聯合報健康事業部提供

現場民眾體驗樂齡網智慧科技照護設備「小黑盤」，透過遊戲、肢體動作及懷舊音樂，進行反應、記憶與認知訓練。圖／聯合報健康事業部提供
現場民眾體驗樂齡網智慧科技照護設備「小黑盤」，透過遊戲、肢體動作及懷舊音樂，進行反應、記憶與認知訓練。圖／聯合報健康事業部提供

美力齡生醫公司治理主管李錕宥表示，公司由病理學家蘇益仁教授創辦，長期投入阿茲海默症新藥研發，此次參與論壇，希望將「預防重於治療」的觀念帶給民眾。圖／聯合報健康事業部提供
美力齡生醫公司治理主管李錕宥表示，公司由病理學家蘇益仁教授創辦，長期投入阿茲海默症新藥研發，此次參與論壇，希望將「預防重於治療」的觀念帶給民眾。圖／聯合報健康事業部提供

失智時空記憶的旅人主編陳韻如表示，為縮短「知道」與「做到」的距離，聯合報健康事業部團隊將推出「失智預防包」，從報導、倡議進一步走向行動。記者胡經周／攝影
失智時空記憶的旅人主編陳韻如表示，為縮短「知道」與「做到」的距離，聯合報健康事業部團隊將推出「失智預防包」，從報導、倡議進一步走向行動。記者胡經周／攝影

GlorySafe安心定位鞋墊的發想源自去年失智論壇，團隊聽到藝人林葉亭分享父親失智走失的經歷後，萌生將定位裝置放進鞋內的構想。圖／聯合報健康事業部提供
GlorySafe安心定位鞋墊的發想源自去年失智論壇，團隊聽到藝人林葉亭分享父親失智走失的經歷後，萌生將定位裝置放進鞋內的構想。圖／聯合報健康事業部提供

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