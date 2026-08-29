審計部指多數堰塞湖監測未善用無人機 林保署：受地形、天候條件限制

審計部114年度報告指出，多數堰塞湖緊急調查及監測作業未善用無人載具進行空中勘查，恐不利即時掌握現地資訊，進而影響災害監測及預警時效。對此，農業部林業保育署解釋，無人機運用須考量航程距離、地形、氣候等因素，並非所有地點及時段都具備作業條件，已盡可能運用各項科技設備多元監測。

審計部指出，抽查114及115年度新竹泰崗溪、花蓮馬太鞍溪、立霧溪燕子口、萬里溪及木瓜溪等5處堰塞湖緊急調查情形發現，僅1案使用無人載具確認堰塞湖溢流現況，其餘4案多仰賴衛星影像、正射影像及航遙測影像，無法即時取得高解析度畫面，不利監測堰塞湖水位變化及溢流狀況。

林業保育署說明，無人機雖可取得高解析度現地影像，但現階段應用於堰塞湖溢流時的監測，仍有諸多主客觀因素限制，例如部分堰塞湖位於地形陡峭且通訊不易的偏遠山谷，除了電力航程限制，也因無人機飛行是藉由無線電射頻（RF）遙控，且僅能於白天無雲霧遮蔽且無雨的天候下使用，因此使用時機受航程距離、地形對無線電射頻的阻礙、風雨、雲霧、夜間等因素限制，並非所有地點及時段都具備無人機作業條件，這也是在幾處堰塞湖溢流當下僅有1處可啟動無人機執行空拍的原因。

林保署表示，堰塞湖緊急調查階段，是依堰塞湖所在位置條件，綜合運用無人機空拍、航遙測飛機影像、衛星影像，及現地或遠端攝影機等設備，即時掌握堰塞湖的變化；再加上於堰塞湖裝設水位計、雨量計、微地動儀等儀器，建置周全的監測預警網絡，以掌握溢流時間或各種異常狀況。

針對審計部報告提及的五處堰塞湖，林保署都已盡可能運用無人機進行監測，其中新竹泰崗溪堰塞湖、花蓮木瓜溪堰塞湖兩處，因蓄水量少，潰決後對下游不致造成危害，因此定期以無人機進行空拍，並於現場裝設網路攝影機即時監測；至花蓮馬太鞍溪、萬里溪及立霧溪等堰塞湖，於堰塞湖發生期間，每日均密集運用無人機進行監測。