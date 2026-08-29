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中榮「廠商開刀」案延燒…晨會火爆對罵錄音網瘋傳 主管嗆：網紅醫為何沒事？

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中榮「廠商開刀」案延燒…晨會火爆對罵錄音網瘋傳 主管嗆：網紅醫為何沒事？

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總。圖／取自台中榮總網站
台中榮總。圖／取自台中榮總網站

台中榮總神經外科部「廠商代刀」風暴延燒，近日網路流出一段涉案廖姓網紅醫師與鄒姓主管在案例晨會上因脊椎手術爆發激烈口角的錄音，過程提及「廠商開刀」、「很多人問我為什麼廖某沒事？」等內容，再傳內鬥，引發關注。

台中榮總回應，針對網路外流院內晨會錄音，因該音檔外流了醫院內部臨床病例討論的內容，恐涉及洩露病患的隱私，已請法律專家評估是否移送檢調。

台中榮總2名科主任、廖姓網紅醫師等3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，其中2名科主任遭檢方依違反醫師法起訴，廖遭被院方記申誡。

根據流出的錄音檔內容，現場氣氛極度火爆，鄒姓主管指廖執行高風險脊椎手術未以病人安全為第一考量、缺乏相關專長等，並說科內醫療糾紛多集中於脊椎領域，提供案例教學，要點出廖手術的弱點。

鄒強調，有風險的脊椎手術應找相關團隊，直言「你什麼都想開，適合到地區醫院！」

廖則反駁，強調從住院醫師時期就有相關經驗，主張病人術後狀況良好等，並控訴抽掉住院醫師才是對病人造成風險，怒嗆「霸凌！」並指鄒拒絕接受轉診有術後併發症的病人，鄒回擊「你是開完刀出了併發症，才問我！」

鄒在晨會中重申科內規範，並當場指廖「科裡會發生這麼多事情，包括最初的新聞事件，沒有你嗎？很多人都跟我講，問我為什麼廖某沒事？底下多少總醫師、住院醫師知道，你知道廠商開刀，你還講得下去？你還敢講得下去？」廖回答「我講這個case，你要提到其他地方，為什麼？你沒有辦法就學術上來討論啊？」

這段疑似外流的晨會對罵錄音流出後，迅速在醫療圈與網路群組間瘋傳，據了解該段影音也疑似經過剪接，包括鄒提及「如果再不按部科規定，會抽掉住院醫師協助」等部分片段，再度掀起中榮內鬥傳言。

對此，鄒強調，晨會屬於非公開的內部會議，若討論內容遭無端洩漏並引發風波，未來可能造成醫界「寒蟬效應」，讓醫療人員不敢在內部會議中充分討論及檢討，對台灣醫療發展並非好事。

廖則在社群平台發文回應，對錄音外流表達不滿，並反駁自己長期投入重症醫療，病人術後平安進步卻仍遭檢討。

台中榮總 醫生 手術 網紅 主管

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