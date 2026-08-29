高齡少子化衝擊 防醫院崩潰打造永續醫療成重要課題

日前，國發會發表「2026年至2075年人口推估結果」，未來20年台灣人口將不到2,000萬人。50年後人口數將腰斬，少子女化勞動力減少及高齡社會帶來的醫療體系衝擊，將是第一波須要面對的海嘯潮，醫療永續該如何經營，未來的醫院要長成什麼樣貌，成了重大課題。

今天舉辦的2026年亞太永續博覽會的永續沙龍座談上，專家描繪的未來永續智慧醫院樣貌。醫院會議室裡醫療人員正熱烈討論，室內溫度隨之升高，牆面的感知器隨即偵測到變化，將訊號傳回控制中心，自動調節空調風量與溫度；開完刀走出手術室，照明、器材與空調也自動感應關閉。醫療人員再也不必時時提醒自己關燈、調冷氣、節能減碳，可以更專心照顧病人，醫療品質更能隨之提升。

這場永續沙龍座談匯集產、官、醫、能源服務代表，邀請衛福部醫事司司長劉越萍、林口長庚紀念醫院院長陳建宗、竹銘醫院院長唐高駿、中華民國能源技術服務商業同業公會理事長趙宏耀與西門子智慧建築總監彭樹裕，以「韌性、創新、共榮：共築永續醫療未來」為題進行座談，探討永續醫療的宏觀願景與在地實踐路徑。期望透過跨領域對話，為永續醫療政策、營運管理、產業創新與醫療基礎設施升級提供前瞻性觀點與具體解決方案，驅動低碳韌性、綠色創新與永續醫醫的共榮發展。

臺灣永續能源研究基金會董事長簡又新在座談開場時致詞指出，台灣今年有38家企業入選道瓊永續指數（DJSI），居全球第一；另有79家公司獲選S&P Global《永續年鑑》，同樣世界第一，顯示台灣永續實力備受肯定。台灣醫療永續進步非常快，目前已有154家醫院與基金會簽約投入減碳，總病床數超過9萬3000床，並持續推動醫療護理等社會面向的ESG工作，台灣健保制度已是世界第一，期許永續醫療也能領先全球。

透過評鑑引導醫院實踐永續管理 呈現醫療品質成果

劉越萍開宗明義點出，發展永續醫療不是額外的成本，它是更有效率的投資，跟更好的管理。衛福部自2022年《氣候變遷因應法》立法之際便著手研究，發現多數醫院對溫室氣體管理其實相當陌生，因此近年政策的第一步是能力建構，接著透過評鑑制度引導醫院將永續融入日常管理。

目前醫院評鑑已將溫室氣體盤查列為加分項目，醫學中心更被要求須有相關紀錄；為降低執行門檻，衛福部與環境部達成共識，現階段先聚焦排放範疇一、範疇二，範疇三則因涉及供應鏈，將採標竿學習方式逐步推動。她強調，「開始投入ESG的醫院普遍展現出更好的管理能力，醫療品質的成果也才更容易呈現」，這正是政府希望醫院看見的正向循環。

林口長庚經驗 投資永續的效益遠超過成本

政策指引方向，但真正落地的關鍵仍在醫院第一線。陳建宗分享林口長庚紀念醫院多年推動節能的實戰經驗時直言，起初對外分享節電節水成果，常被其他醫院誤解為大醫院有錢才做得到 。為了打破這樣的迷思，改以效益角度重新整理數據，例如把部分燈具換成微波感應式，投資約70餘萬元，每年省下電費逾120萬元；變頻式馬達改造投入700多萬元，每年也能省下約90萬元電費，數年內即可回本。

「雖然花了錢，但得到的效益遠超過投入的成本，大家自然會願意投入。」陳建宗說。近年推動術後加速康復（ERAS），半年內讓逾600位病人縮短住院天數合計超過一千天，換算下來減少相當可觀的碳排放。他更以洗腎為例指出，血液透析每次治療約產生18公斤碳足跡，腹膜透析僅約3至6公斤，「當病人端和照護端都有一樣的觀念時，這件事情才推得動」，顯示永續也能成為醫病溝通的新語言。

原生數位設計 竹銘醫院以自動化減輕醫療人員負擔

政策與管理是永續醫療的骨幹，建築本身的設計，則決定了節能能否「自然發生」。台灣首座「數位原生醫院」的竹銘醫院，院長唐高駿用全新思維描繪永續的未來藍圖。他認為，人腦運作只需幾十瓦，靠自主神經系統隨時感知、自動調節，「節能的最佳示範就是人」。

竹銘醫院從設計之初便把建築拆解為肌肉骨骼、循環與神經三大系統，感測器蒐集溫度、濕度等即時資料後，再由建築自動化系統智慧調控空調與照明。他更直言，不希望節能減碳仰賴每一位員工被反覆提醒，「醫護人員已經夠辛苦了，應該讓自動化的建築系統把這些事扛起來，讓醫護人員專心用溫暖的心照顧病人」。

以醫院的需求出發 打造永續基礎建設

這樣的智慧建築藍圖，背後需要產業技術支持。長期協助醫院導入智慧建築系統的西門子智慧建築事業部總監彭樹裕分享，林口長庚「質子暨放射治療中心」透過西門子建築自動化系統的導入與認證申請協助，早在11年前便取得LEED白金級智慧醫院認證，每一年省下電費逾200萬元，節水逾六成，「當年的投資早就回本了」。

西門子除了協助竹銘醫院建立自主性建築的基礎架構，還在全台30多家醫院的磁振造影與電腦斷層檢查室導入Building X智慧建築平台，從院長到第一線放射師都能即時掌握設備狀況。「科技不應該是主角，需求才是主角；數位化是基礎，整合才能真正落地」，彭樹裕指出，在醫院大廳放一台掃地機器人，不代表變成智慧醫院；是因為它能改善環境、提高效率，讓人力被更有效分配。

醫院ESG投資 應考量全生命周期成本

先進的建築與設備，終究需要資金投入才能實現。中華民國能源技術服務商業同業公會理事長趙宏耀點出初期投資門檻是許多中小型醫院面臨的困境。能源服務業者常透過「能源績效保證」等模式，協助醫院降低資金壓力：業者出資投入節能改造，承諾達到最低節能量後才由醫院分期償還，若企業自身資金不足，也可協助尋找銀行資金。趙宏耀特別強調，ESG投資應以「全生命周期成本」而非短期回收年限來評估，「醫院的經營是五、六十年的長期事業，不能只看五年」。

為了更接近永續醫療的遠景，劉越萍指出，落實永續關鍵在於心態（mindset）的改變要把ESG的價值帶入每個人工作的日常，「讓永續變成像呼吸一樣自然」。唐高駿呼應，把節能考量內建到建築的骨架裡，讓永續在醫院日常運作中「無時無刻，無感且有效率地持續發生」。

陳建宗建議，要讓科技與資料數據真正為醫院所用，透過綠色採購自動篩選友善環境的材料、以碳盤查找出「最痛的點」優先改善。而趙宏耀提醒，應以更開放的心態持續觀察，唯有及早準備，才能在資金與技術的限制下找到務實的轉型路徑。彭樹裕則從產業經驗出發，重申永續必須建立在穩固、穩定的平台架構之上，才能支撐長期的維運與管理，「醫院的需求永遠是核心，數位化絕對是我們達成目標最好的工具、最好的起點」。