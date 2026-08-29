花6千元吃高檔餐廳…民眾身體不適3天後投訴 中市食安處列高風險續追蹤

台中市食安處今天表示，有民眾在高檔餐廳用餐，返家後出現上吐下瀉症狀，3天後透過1999專線陳情，獲報後前往此餐廳稽查環境衛生，將業者列入高風險對象，持續追蹤。

台中市食安處今天透過文字稿表示，7月28日接獲民眾撥打1999陳情，告知在7月24日前往餐廳用餐後，隔天出現上吐下瀉症狀，懷疑餐廳有食安問題；獲報後立即錄案，並針對餐廳環境衛生派員稽查，此業者也列入高風險對象持續追蹤。

民眾在網路發文，7月24日他與友人中午前往此餐廳消費新台幣6052元，翌日晚間他與朋友都出現上吐下瀉以及發燒，最後掛急診；醫生詢問是否通報食物中毒並進行糞便檢驗，當下因身體虛弱、也不懂程序，未留糞便檢體。

民眾說，7月26日向餐廳說明狀況，但餐廳不願退款，只負擔急診費用；投訴衛生局後，經過3週詢問進度，卻接獲回覆抽查沒問題，質疑當下通報為何沒馬上抽查，也表示自己身體不舒服又如何檢驗糞便。

對此，食安處說明，此案民眾陳情時距離攝食日已超過3天，民眾就醫當下也無接受醫院進行食品中毒通報，已無食餘或同批食材可供檢驗確認；市府將持續不定期查驗，也提醒民眾配合醫院醫療處置及必要採檢，以利進行調查。