從街景到心境 台灣水彩專題精選展—都會篇帶你重新看城市

臺北市藝文推廣處115年度主辦特展《臺灣水彩專題精選展—都會篇》，於8月28日至10月11日於藝文大樓一樓特展室展出，匯集不同世代水彩藝術家的創作，透過街道、建築、人群與城市生活的描繪，呈現藝術家眼中多元豐富的都市風景。

本展由中華亞太水彩藝術協會策展執行，以「藝術家與都會動態之間的關係」為策展核心，關注藝術家如何在流動、重複且快速變化的城市節奏中，重新觀看與回應都市環境。

展覽內容分為「城市的瞬間」、「城市秩序與結構」及「城市的人文故事」三大方向。「城市的瞬間」捕捉日常街景中的時間、天氣與光影變化；「城市秩序與結構」從建築幾何、線條與重複結構出發，呈現都市空間的節奏；「城市的人文故事」則進一步關注文化符號、社會新舊，以及人們在城市中的孤獨、擁擠與流動。透過三個面向的遞進，讓觀眾從「看見城市」走向「感受城市」。

展覽之外，本次也同步推出《臺灣水彩專題精選系列—都會篇》專書，集結臺灣水彩藝術家的都會創作，並收錄藝術家創作歷程及水彩技法示範，透過展覽與出版相互延伸，將臺灣水彩創作成果留下更完整的紀錄。

臺北市藝文推廣處副處長王秉五致詞表示，《臺灣水彩專題精選系列》自過去不同主題的策展與出版，持續累積臺灣水彩創作的多元面貌。繼去年「島嶼篇」後，本次以「都會篇」為題，將觀看的視線帶回人們最熟悉的生活環境，帶領觀眾從看見城市，進一步走向感受城市。

中華亞太水彩藝術協會理事長郭宗正表示，本次「都會篇」邀集不同世代及創作背景的水彩藝術家，共同描繪城市的多樣面貌。不同藝術家透過各自的技法與觀看方式，將世界各地的城市景色轉化為水彩作品，使觀眾得以在不同畫面之間，看見城市風景的差異，也看見藝術家對生活的感受。

本展策展人綦宗涵表示，本次展覽共匯集邀請、薦選及徵選藝術家的作品，並首次納入馬來西亞藝術家陳書強的參與，使都會主題具有更開放的國際視野。展場則從具象的城市景觀逐步走向結構、線條與抽象表現，再延伸至文化、人與情感，形成觀看層次的轉換。展覽將於8月29日下午舉行開幕暨新書發表會。