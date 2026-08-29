2026失智論壇／失智後存一輩子的錢該怎麼辦？ 律師揭高齡財務4大風險

台灣邁入超高齡社會，退休後最怕的是錢不夠用嗎？除了長壽、醫療照護及通貨膨脹，另一項容易被忽略的風險，是明明「有錢」，卻逐漸失去決定自己如何用錢的權利。富邦人壽法律遵循部律師陳品妤提醒，高齡者可能因詐騙、錯誤投資，甚至來自親友或信任關係的不當影響，讓辛苦累積一輩子的資產逐漸流失。

由聯合報健康事業部主辦、富邦人壽贊助的第四屆「2026失智友善＆預防照護影響力論壇」今天登場，邀集失智症權威、律師及資深媒體人等跨領域專家，從失智預防、醫療照護到財務規畫，分享如何為自己與家人的未來預做準備。論壇吸引近500位民眾到場，會場座無虛席，場外同步直播區同樣坐滿人潮。

陳品妤表示，退休生活至少面臨四大財務風險，包括活得比預期久、退休金準備不足的「長壽風險」；隨年齡增加而提高的「醫療照護風險」；物價上漲、購買力下降的「通貨膨脹風險」，以及最容易被忽略的「財務自主權風險」。退休金不一定是自己花完，也可能因詐騙、投資失誤或他人不當影響而流失。

熟人也可能造成金融剝削 失去的不只是錢

什麼是「金融剝削」？陳品妤解釋，金融剝削是利用資訊不對等、信任關係或影響力，使一個人做出不符合自身利益的財務決定，「失去的不只是金錢，更可能是對財務的決定權。」

金融剝削甚至可能發生在最親近的人之間。例如長輩因行動不便，將存摺、印章交給子女保管；或生活、就醫仰賴子女照顧，子女以「照顧需要花錢」為由，要求父母把房子過戶、抵押貸款。即使財產名義上仍屬於長輩，只要無法按照自己的意願運用，就應提高警覺。

「當一個人沒有辦法依照自己的意願使用財產時，金融剝削可能就已經發生。」陳品妤說，除了親友挪用資產、侵占帳戶或強迫更改遺囑，不適合自己的金融商品也可能侵蝕財務自主權。尤其高齡者面對長期熟識的理專、業務員，容易因信任而降低戒心，更應確認商品內容與自身需求是否相符。

保險買了為何不能賠？ 關鍵在投保前有沒有「看懂」

陳品妤也以長照保險為例說明，一名失智症患者的家屬知道母親年輕時買過長照險，確診後申請理賠卻遭拒，原因不是保單出了問題，而是保單約定的理賠條件為「中度失智」，母親當時仍屬輕度，因此尚未符合給付條件。

她指出，這個案例的關鍵不是單純討論「賠不賠」，而是購買商品時是否真正理解保障範圍。如果投保人原本就規畫輕度階段由自己的存款或家人協助，中度後再由保險分擔風險，這項商品仍可能符合需求；反之，若原先以為只要確診失智就能獲得理賠，就會產生期待落差。

金融機構目前也透過「了解客戶（KYC）」、適合度評估及關懷提問等機制保護消費者。尤其高齡或高額投保時，保險公司可能再次致電，確認是否本人簽名、是否確實了解商品內容。陳品妤說，這些程序「不是刁難客戶」，而是希望降低不適當銷售及財務風險。

「保證獲利、限時優惠」先別急 記住停看聽

面對層出不窮的金融風險，陳品妤送給高齡者一個簡單口訣「停、看、聽」。聽見「限時優惠」、「保證獲利」時先「停」，不要急著做決定，因為「金融決策最大的敵人往往就是急」；再「看」清楚商品內容、可能風險及是否符合需求；最後則是「聽」，除了銷售商品的理專或業務員，也可問親友或其他專業人士，多聽一個意見再決定。

她也提醒民眾，不妨回家重新檢視自己已經購買的保險及投資商品，弄清楚保障內容、風險及限制，不懂就主動詢問；若發現商品已不符合現階段需求，也可評估是否調整，必要時向金融機構或金融消費評議中心尋求協助。

「高齡社會最大的風險，不一定是沒有錢，而是因為錯誤的財務決策，失去財務自主權。」陳品妤提醒，面對任何金融商品，都應記住三個原則「懂得再買、需要再買、適合再買。」隨著年齡增加，若出現失智或認知能力下降，家人也應多一分關心與陪伴，共同守住高齡者累積一輩子的資產，以及更重要的財務自主權。