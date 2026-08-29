2026失智論壇／醫揭「這些記憶錯亂」才需警覺 馬西屏自曝曾嚴重失憶

全球每3秒鐘新增一位失智患者，已累計5700萬餘人失智。聯合報健康事業部主辦、富邦人壽贊助第4屆「2026失智友善＆預防照護影響力論壇」今舉辦，吸引近500位民眾到場，會場座無虛席，場外同步直播區同樣坐滿人潮。71歲資深媒體人馬西屏分享自身「失憶」經歷，並建議與會長者「排除壞習慣、建立好習慣」。

臨床醫師指出，失智新藥雖可清除失智患者腦部類澱粉沈積，但研究顯示，這類藥物只能改善生活功能，短期記憶仍難以回復。

聯合報健康事業部營運長吳貞瑩表示，網路上民眾最常搜尋「是失智還是正常老化」、「失智新藥能不能用」，每個問題背後都是一個正在失智旅程中尋找答案的家庭。面對失智，診斷不是終點，而是通往治療、照顧與保有尊嚴的起點，下一步更要把憂慮化為行動，從預防開始做起。

馬西屏曾陷嚴重失憶 「我絕對不要失智」力行6件事

馬西屏一上台依舊精力充沛、妙語如珠，不時拿自己的年紀與記憶力開玩笑，台下笑聲不斷。很難想像，如今能在台上侃侃而談、數字信手拈來的他，過去曾一度陷入嚴重失憶。

馬西屏回憶，過去上電視節目不用提詞，卻曾在錄影時突然想不起重要人物的名字；睡前讀了半小時的書，隔天忘了內容，洗衣服也會忘記放洗衣粉，甚至想不起物品名稱，只能一直說「那個、那個」。他接受詳細腦部檢查後，醫師確認並未罹患失智症，也讓他開始積極調整生活。

「我絕對不要失智，所以我非常努力做。」馬西屏說，這10年來他努力「顧大腦」，包括規律運動、腦力訓練、持續學習、保持社交、適量喝茶與咖啡，以及顧好睡眠。他也靠打橋牌、下棋持續動腦，提醒大家「絕對不要做孤獨老人」。不過談到飲食，他笑稱是自己做得最差的一環，地中海飲食始終難以持之以恆。

馬西屏認為，工作壓力過大也是當年失憶惡化的重要因素，最高紀錄曾一天趕錄7個節目。後來他不再上政治談話節目，學著降低壓力、不再事事求完美。「排除壞習慣、建立好習慣」，是走過失憶低潮後，他最想送給大家的大腦保養叮嚀。

失智治療下一步？ 甄瑞興：類澱粉、TAU雙管齊下成趨勢

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興指出，失智症患者約5成為阿茲海默症，退化導致的血管型失智症占比約2成；阿茲海默症多年來無藥可治，僅可透過乙醯膽鹼酯酶抑制劑、NMDA受體拮抗劑等治療症狀，卻只能治標無法治本，去年起我國食藥署核准二阿茲海默症單株抗體治療藥物，可去除病人大腦體內類澱粉沉澱，失智症治療從症狀治療走向延緩病程。

阿茲海默症病人腦部除類澱粉沈積外，另有TAU蛋白沉澱，甄瑞興指出，失智症單株抗體藥物可去除腦部類澱粉沈積，有助改善患者日常生活功能退化困境，然而，研究指出，取除TAU蛋白較能解決病人段期記憶能力退化，而TAU蛋白抗體療法目前尚在開發中，未來若能結合多種藥物機制，比照愛滋病進行「雞尾酒療法」，為提供失智症患者有效治療的可能趨勢。

甄瑞興指出，亞東醫院截至目前為止，累計以單株抗體藥物治療35位患者，其中27位尚在治療中，5位因藥物過敏、腦部出血暫停治療，另有3位已成功完成治療，藥物無健保給付，患者治療前需經正子攝影澱粉沈積情況，沈積程度較輕者，可使用較少劑量與治療次數，所需費用最低為50萬元，至高約150萬元。另，依該院檢測紀錄，約3成病類澱粉正子攝影呈陰性，顯示過去誤診比率不低。

患者察覺認知症狀時，疾病多已進入中後期，甄瑞興說，這導致病人容易錯過最佳早期介入時機，為阿茲海默症診斷重要挑戰，建議民眾如不幸確診失智，可配合醫師治療計畫，包括藥物、非藥物治療等，有助延緩疾病進程，改善生活品質，而預防失智方式，不外乎控制高血壓、高血脂、高血糖，戒除菸酒等不良生活習慣，保持規律運動，每天至少走7千步，且要充足睡眠，減少壓力。

健忘不等於失智 邱銘章揭哪些記憶失誤才是警訊

台大醫院神經內科特聘兼任主治醫師邱銘章指出，許多常見的記憶失誤，並非失智症相關，民眾不要輕忽大腦求救訊號，但也不必慌張、不知所措，應了解大腦運作方式，「了解疾病才能戰勝它、克服它」。例如，走到冰箱前卻忘記要拿什麼，話說到嘴邊說不出正確名詞，將他人轉述故事誤認為發生在自己身上，這類情況都是正常人常會發生的記憶失誤，若非頻繁發生，不必過度緊張。

不過，邱銘章指出，有些認知失誤情況，恐已是失智症前兆，例如將沒發生過的事說得頭頭是道，即俗稱的「虛談」，即為失智常見徵兆之一，常有失智長輩找不到東西時，誤認親近的女兒、先生、外籍看護偷拿，此外，失智者也常出現「自傳體記憶」，失智症開始影響大腦後，腦內記憶就像電影膠卷逐漸倒退，例如只記得20、30歲的事情，導致把女兒認成姐妹。

「2026失智友善＆預防照護影響力論壇」邀集失智症權威、律師及資深媒體人等跨領域專家，從失智預防、醫療照護到財務規畫等面向，分享如何及早降低失智風險，並為自己與家人的未來預做準備。聯合報健康事業部營運長吳貞瑩指出，民眾最關心失智前兆與老化如何區分、失智新藥是否適合自己使用，舉辦本次論壇除解決民眾疑問，也希望對其國際失智月主題，鼓勵民眾及早診斷。

論壇現場也設置多元互動體驗攤位。行動響應夥伴「美力齡生醫」展示目前與部分醫學中心進行先導臨床試驗、並規畫申請健康食品認證的薑黃衍生物相關產品；支持夥伴「GlorySafe安心定位鞋墊」展示為失智者及易迷路長輩設計的防走失科技產品；「盤古銀髮」提供失智症VR體驗、「新活藝術」帶來藝術療癒體驗，「樂齡網」則展示智慧互動輔具，透過實際體驗，帶領民眾認識更多元的失智預防與照護資源。

正在美國透過線上參與的亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興建議，民眾如不幸確診失智，可配合醫師治療計畫，包括藥物、非藥物治療等，有助延緩疾病進程，改善生活品質。記者胡經周／攝影

資深媒體人馬西屏走過失憶低潮後，最想送給大家的兩句話：「排除壞習慣、建立好習慣」。記者胡經周／攝影

聯合報健康事業部營運長吳貞瑩表示，面對失智，診斷不是終點，而是通往治療、照顧與保有尊嚴的起點，下一步更要把憂慮化為行動，從預防開始做起。記者胡經周／攝影

聯合報健康事業部主辦、富邦人壽贊助第4屆「2026失智友善＆預防照護影響力論壇」今舉辦，吸引近500位民眾到場，會場座無虛席，場外同步直播區同樣坐滿人潮。記者胡經周／攝影