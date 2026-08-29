持續專案平穩 中油：下周國內汽、柴油價格維持不調整

台灣中油公司29日宣布，自31日凌晨零時起至9月6日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升30.5元、95無鉛汽油每公升32.0元、98無鉛汽油每公升34.0元、超級柴油每公升29.3元。

中東原油供應不確定性仍高，國際油價高檔震盪。為照顧國內民生與平穩物價，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，8月31日至9月6日台灣中油公司各再吸收2.3元及3.6元，合計汽、柴油各共吸收6.0元及5.7元，國內汽、柴油價格維持不調整。台灣中油公司2月28日至8月30日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計吸收約180.3億元。

8月31日至9月6日各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附件，國內汽、柴油零售價格為亞鄰國家最低價，實際零售價格以各營業點公告為準。