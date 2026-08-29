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七等生跨域特展登場 從《我愛黑眼珠》走進山海與宇宙的心靈旅程

聯合報／ 記者何定照／即時報導
作家七等生在繪畫的直覺感知與文字韻律之間，無礙地轉換著表達語言，完成自我意義的心靈終極追尋。圖為七等生畫作。圖／劉懷拙提供
作家七等生在繪畫的直覺感知與文字韻律之間，無礙地轉換著表達語言，完成自我意義的心靈終極追尋。圖為七等生畫作。圖／劉懷拙提供

台灣戰後現代文學代表人物七等生創作生涯橫跨文學與繪畫，靜宜大學藝術中心將於9月7日至10月28日舉辦「The Universe makes sense ——自我意義的跨域追尋者 七等生藝術個展」，邀請各界一同窺見藝術家與宇宙交融的至真之道。

該展由策展人劉懷拙精心策畫，以七等生「跨域追尋」為核心，梳理其從九份礦區的靈感啟蒙、震驚文壇的文學創作，到封筆後回歸故鄉山海寫生的心靈歷程。

七等生畢業於台北師範學校藝術科，1962 年轉往文學創作，1967年以小說《我愛黑眼珠》震驚文壇，成為台灣戰後現代文學極具代表性的重要作家。他的寫作具備強烈的個人性與視覺感，擅長以獨特的字句與敘事架構，在既虛且實的世界背景中，展現對人類心靈與生存狀態的敏銳觀察。

劉懷拙表示，回溯七等生寫作發端，他23歲於九份礦區擔任小學教師時，曾飽受孤獨與不安折磨。一日偶然經過礦工休息處，七等生被礦工畫家洪瑞麟怡然仰躺在長凳上、凝視樹葉華蓋與日光透射的姿態所深刻震動；那以平易語言講述宇宙萬物的景象，宛如破蛹契機，喚醒了七等生內在的思想眼睛。

從此，七等生學會以敏銳的觀察捕捉具象，將視覺感官經驗轉化為文字，開啟獨樹一幟的文學創作之路。

七等生在〈我年輕的時候〉中，曾表示對音樂的知識和對繪畫技巧的認識，成為他發展文學的踏腳石，永遠賦給他在文學的世界裡具有美感的質素、聲音的格律與動人的形姿，成為他個人的真正風格。劉懷拙說，對七等生而言，藝術不論形式，內在的思考與情感皆源於同一核心。

1990年自我封筆後，七等生回歸闊別已久的繪畫世界，奔走於故鄉通霄的山林、沙河與海灘寫生，並移居花蓮，畫出不一樣的山海景色。從年輕時蒼白不安的內心，到晚期覺察到宇宙傳達的至真道理原是對每個人相通的，七等生在繪畫的直覺感知與文字韻律之間，無礙地轉換著表達語言，完成自我意義的心靈終極追尋。

劉懷拙說，展覽主題「The Universe makes sense, because it is sense」正展現了七等生跨域創作的核心精髓。在七等生的藝術世界中，美的質素在文字與繪畫之間自然流轉，文學與繪畫都是他證悟宇宙藝術之道的途徑。本特展不僅是對七等生跨域藝術成就的整體梳理，更是敬獻予所有在生命中同樣尋求意義與真理的「求道之人」。

本次特展將於靜宜大學藝術中心展出，邀請廣大文學藝術愛好者一同走進七等生既虛且實的藝術世界，窺見這位敏銳觀察者流動的心靈軌跡，感受藝術與宇宙交融的至真之道，並於9月21日下午2時30分舉行開幕茶會。

靜宜大學藝術中心將於9月7日至10月28日舉辦「自我意義的跨域追尋者 七等生藝術個展」，邀請各界一同窺見藝術家與宇宙交融的至真之道。圖為七等生畫作。圖／劉懷拙提供
靜宜大學藝術中心將於9月7日至10月28日舉辦「自我意義的跨域追尋者 七等生藝術個展」，邀請各界一同窺見藝術家與宇宙交融的至真之道。圖為七等生畫作。圖／劉懷拙提供

宇宙 心靈 策展

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