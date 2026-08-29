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看見南國之美 詹怡宜鼓勵人們以故事完整屏東讓美好記憶延續

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
詹怡宜現場並提到一段TED影片，介紹「人生意義的四大支柱」，可找出故事的焦點與人設建立。記者林士傑／攝影
詹怡宜現場並提到一段TED影片，介紹「人生意義的四大支柱」，可找出故事的焦點與人設建立。記者林士傑／攝影

南台灣重量級文化活動、迎向第八屆盛會的2026年「南國漫讀節」今日（8月29日）正式於屏東縣立圖書館總館五樓展開，首日開幕活動下午並邀請到資深媒體人詹怡宜以「看見南國的美：那些風景之外的故事」為題，展開座談。

詹怡宜首先感性自陳，認為記者就是一個講故事的工作，她小時候便很清楚自己是I人，但她還是以講故事成為了工作，因為講故事其實是整理自己，「因為故事、讓生活不再是流水帳，說故事不是真正地講給誰聽，但絕對對自己有幫助。」

她回憶起當年「一步一腳印 認識新台灣」節目誕生的契機，並坦言商業電視台本就有收視壓力，但節目想要把麥克風交給不那麼特別、平凡的小人物。她發現除了真誠、一試再試，如何找出講故事的焦點和人設？Emily Esfahani Smith在TED演講「人生意義的四大支柱」可能是參考答案，這四項支柱分別是歸屬感（belonging）、目的（purpose）、超越（transcendence），以及說故事（storytelling）。

此後她並透過多段影片分享，無論是台中一中學生的鐵道回憶、畫家鄭開翔如何以畫筆紀錄屏東西市場，以及黑鮪魚觀光季的成形、茁壯到今日的商業成就。最後她更鼓勵聽眾，「說出你的故事、它會讓屏東更完整。」她進一步解釋故事可能是以前到現在的時間軸，也可能是人跟人之間橫向的，「一個故事就創造了好的記憶，但是要說出來、整理出來、寫下來，我認為只要講出來、這就很美好、有延續的可能性。」

2026南國漫讀節開幕活動並將在8月30日（日）持續舉辦，第二天還將邀請作家張慧慈、謝哲青，分別以「長女病之後：成為長女，也成為自己」，以及「記憶的地圖：城市故事與閱讀的交會」為主題舉行講座；活動為免費參加，然多數場次報名已額滿，現場將視情況開放候補。

同時2026南國漫讀節系列即日起於ACCUPASS平台開放線上報名，報名網址： https://linktr.ee/readinginpt ，且也推出集點活動，只要領取集點卡後，參與南國漫讀節今年活動任三場次，於10月31日與11月1日於屏東總圖場次時間內，就能參與抽獎，有機會獲得限量「2026南國漫讀節帆布包」。

資深媒體人詹怡宜今日以「看見南國的美：那些風景之外的故事」為題進行講座。記者林士傑／攝影
資深媒體人詹怡宜今日以「看見南國的美：那些風景之外的故事」為題進行講座。記者林士傑／攝影

資深媒體人詹怡宜曾為TVBS新聞部副總經理，並製作膾炙人口的「一步一腳印 認識新台灣」節目。記者林士傑／攝影
資深媒體人詹怡宜曾為TVBS新聞部副總經理，並製作膾炙人口的「一步一腳印 認識新台灣」節目。記者林士傑／攝影

詹怡宜嘗試拆解故事公式，鼓勵人們說一個屏東的故事。記者林士傑／攝影
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屏東 故事 南國漫讀節

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