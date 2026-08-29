國內汽、柴油價格連5周凍漲 中油累積吸收180億元

中油29日宣布，下周國內油價繼續凍漲，自31日凌晨零時起至9月6日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，國內油價連5凍。中油統計自美伊戰爭開打後至本周止，因汽柴油凍漲政策已吸收180.3億元。

國內汽柴油價格至9月6日前維持不變，92無鉛汽油每公升30.5元、95無鉛汽油每公升32.0元、98無鉛汽油每公升34.0元、超級柴油每公升29.3元。

根據中油國內油價計價公式，前周指標油價每桶93.01美元，本周91.56美元，新台幣匯率則是升值，前周31.901元兌一美元，升至本周31.775兌一美元，考量匯率後指標油80％變動幅度，為下跌1.56％。

中油表示，中東原油供應不確定性仍高，國際油價高檔震盪，為照顧國內民生與平穩物價，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，8月31日至9月6日中油各再吸收2.3元及3.6元，合計汽、柴油各共吸收6.0元及5.7元。