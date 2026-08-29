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南國漫讀節2026 「小米縣長」周春米邀全國旅人 一探南國溫暖人情味

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
南國漫讀節2026開幕活動在8月29（六）、30（日）連續兩日舉辦，並帶來多場作家座談。圖／記者林士傑攝影
南國漫讀節2026開幕活動在8月29（六）、30（日）連續兩日舉辦，並帶來多場作家座談。圖／記者林士傑攝影

南台灣重量級文化活動、迎向第八屆盛會的2026年「南國漫讀節」今日（8月29日）於屏東縣立圖書館總館五樓正式展開。南國漫讀節2026年以「南國的玩美日常」為題，開幕活動由「小米縣長」屏東縣長周春米、資深媒體人詹怡宜，以及東森氣象主播王淑麗齊聚一堂，分享如何透過走讀、旅行等多元可能，發掘也「採集」南國之美。

周春米縣長致詞時先表示歡迎大家來到美麗的總圖，並指出屏東縣立圖書館總圖是第一個獲得國家建築金質獎規劃設計、施工品質、管理維護、戶外景觀四個評鑑「大滿貫」的圖書館，同時前兩項是潘孟安縣長完成、後兩項則是「小米縣長」任內完成。

周春米並近一步分享今年主題是「玩美日常」，然而到屏東玩不一定直接去墾丁，屏東共有33個鄉鎮，從客家、原鄉...「到處都有溫暖的人情味」，同時她也大讚屏東農民的優秀，「無論是水果、玫瑰花、文心蘭、神農豬、都是第一名」。由於「民以食為天」，屏東縣去年也與500輯合作推出「屏東100碗」，讓大家按圖索驥照100碗來吃，「很多店家感受到肯定、就會將專業做得更好，這就是一個很好的循環。」此後周春米再介紹了記者會的兩位來賓，一位是曾任TVBS新聞部副總經理的詹怡宜、另一位則是東森氣象主播王淑麗，「雖然在風雨中，但能邀請兩位明星主播來到屏東，讓她們能為現場聽眾、以及全國朋友分享各自的南國玩美日常、謝謝大家。」

詹怡宜首先分享到訪屏東時分別在路上與夜市遇到的兩位摩托車阿北，帶給她身為「台北俗」一種很愉快的、舒服的人情味；而王淑麗則提到她因為「淑麗氣象趴趴Go」工作陸續來到屏東34次，讓她走入屏東這個農業大縣，並認識一群有理想、愛吃愛玩不藏私的「神（經）農」。

此後詹怡宜近一步闡述她對屏東的印象，像是曾在製作「四個村莊一條溪」節目時，發現林邊溪因為治水串起了客家、閩南、平普、原住民多元族群，「四個族群、但都在一條溪上，有點競爭、也有點合作關係，這是我覺得很特別的。」王淑麗並回應屏東對她來說是陪她成長、養成四季美學的所在，而美學的主角就是屏東優秀的神農們，「他們也是最懂得「閱讀」天氣的人，欣賞美的事物不一定要去美術館，屏東任何一個山海田園、就是大家最好閱讀的所在。」

2026南國漫讀節開幕活動將於明日8月30日（日）持續舉辦，第二天將邀請作家張慧慈、「大師兄」林品睿與謝哲青舉行講座；活動為免費參加，然多數場次報名已額滿，現場將視情況開放候補。同時2026南國漫讀節系列即日起於ACCUPASS平台開放線上報名，報名網址： https://linktr.ee/readinginpt ，且也推出集點活動，只要領取集點卡後，參與南國漫讀節今年活動任三場次，於10月31日與11月1日於屏東總圖場次時間內，就能參與抽獎，有機會獲得限量「2026南國漫讀節帆布包」。

屏東縣政府去年並和500輯合作發表「屏東100碗」，讓民眾按圖索驥開發美食地圖、也創造正向循環。圖／記者林士傑攝影
屏東縣政府去年並和500輯合作發表「屏東100碗」，讓民眾按圖索驥開發美食地圖、也創造正向循環。圖／記者林士傑攝影

屏東縣長周春米（中）、資深媒體人詹怡宜（左）與東森氣象主播王淑麗。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米（中）、資深媒體人詹怡宜（左）與東森氣象主播王淑麗。圖／屏東縣政府提供

南國漫讀節2026年以「南國的玩美日常」為題，首日由屏東縣長周春米、資深媒體人詹怡宜與東森氣象主播王淑麗共聚一堂。圖／屏東縣政府提供
南國漫讀節2026年以「南國的玩美日常」為題，首日由屏東縣長周春米、資深媒體人詹怡宜與東森氣象主播王淑麗共聚一堂。圖／屏東縣政府提供

資深媒體人詹怡宜在講座中鼓勵人們說一個自己的、屏東的故事。圖／記者林士傑攝影
資深媒體人詹怡宜在講座中鼓勵人們說一個自己的、屏東的故事。圖／記者林士傑攝影

今年邁向第八屆的南國漫讀節，已成為南台灣以至全台的重要文化活動、參加民眾踴躍。圖／屏東縣政府提供
今年邁向第八屆的南國漫讀節，已成為南台灣以至全台的重要文化活動、參加民眾踴躍。圖／屏東縣政府提供

兩位資深媒體人各自分享了屏東最吸引人之處，以及最深刻的屏東旅行經驗。圖／屏東縣政府提供
兩位資深媒體人各自分享了屏東最吸引人之處，以及最深刻的屏東旅行經驗。圖／屏東縣政府提供

屏東縣長周春米。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米。圖／屏東縣政府提供

東森氣象主播王淑麗感性表示，屏東的山海田園也可以是美的閱讀所在。圖／屏東縣政府提供
東森氣象主播王淑麗感性表示，屏東的山海田園也可以是美的閱讀所在。圖／屏東縣政府提供

資深媒體人詹怡宜。圖／記者林士傑攝影
資深媒體人詹怡宜。圖／記者林士傑攝影

南國漫讀節 周春米 小米

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