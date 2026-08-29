中國附醫偕慈善基金會搬演親子音樂劇 永續向下扎根

中國醫藥大學附設醫院今天攜手林增連慈善基金會，舉辦環保親子音樂劇，透過生動戲劇、互動闖關與親子活動，將永續議題轉化為日常學習內容向下扎根，傳遞環保觀念。

中醫附醫攜手林增連慈善基金會，舉辦「健康星球的綠色任務－找回消失的彩虹」親子音樂劇，今天下午在立夫教學大樓演出，劇情引導孩子思考，當浪費水資源、製造過多垃圾、忽略自然生態時，世界是否會失去原有美麗色彩。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，永續發展需要從教育向下扎根，環保概念從小建立；由鉅建設－林增連慈善基金會董事長林嘉琪指出，透過戲劇與互動體驗，讓孩子了解環境保護重要性，並將永續觀念帶入日常生活。中國附醫院長周德陽表示，守護健康不只是在醫院裡提供醫療照護，也要從生活與環境做起。

活動還有三大闖關，透過寓教於樂的遊戲與任務體驗，讓孩子認識資源回收、節約用水、減塑生活、珍惜食物及保護生態等重要觀念。